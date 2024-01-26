英特爾攜手聯電有何打算？股價雙雙翻車、財測失色大家先「臉綠」

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英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務（IFS）總經理Stuart Pann也說，與聯電的策略合作展示了英特爾對台灣生態系的承諾，也是實現英特爾在2030年成為全球第二大晶圓代工廠重要一步。外界認為，這是英特爾將成熟製程委由聯電代工，好全力搶攻高階製程技術來超車競爭對手台積電。
不過，英特爾昨日公布2023年第4季（截至2023年12月30日為止）財報，以及2024年第1季財測，其中財測卻遜於市場預期。去年第4季營收154.06億美元，年增10%，單季毛利率年增6.5個百分點來到45.7%，Non-GAAP每股稀釋盈餘年增260%至0.54美元，優於市場預期。
至於第1季財測部分，英特爾預估營收約為122-132億美元（中間值為127億美元），GAAP毛利率約為40.7%，Non-GAAP每股稀釋盈餘0.13美元，較市場法人機構預期的141.6億美元與0.33美元低。主要是傳統伺服器業務沒有明顯起色，消息一出，盤後股價重挫10%，來到44.51美元。
而英特爾與聯電宣布攜手合作開發12奈米製程平台之後，聯電ADR雖走高，但今日股價不好受，早盤重挫4%，來到50.3元附近，相較台積電「沒在帕」股價持續創波段新高有些落差。而英特爾相關概念股，包括伺服器與AI PC都跟著「臉綠」，華碩、雙鴻、奇鋐、廣達、微星、金像電、技嘉、嘉澤早盤跌1到4%之間。