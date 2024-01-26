▲慢性病患用藥不能停！慢箋拿藥卡到過年怎麼辦？　符1條件可提前10天領

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健保署放寬領藥規定 慢箋領藥卡過年可提前10天領「慢性病連續處方箋」指的是醫師開立給病情穩定的慢性病患之長期用藥處方箋，根據《全民健康保險醫療辦法》規定，「慢性病連續處方箋」效期是依醫師實際處方給藥日數計算，最多90天，並分次調劑，每次給30天以內的用藥量。
健保署署長石崇良表示，原本持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，必須於上次給藥期間屆滿前10天內，才可憑原處方箋再次領取下一個月的用藥，不過為避免持慢性病連續處方箋的民眾於過年期間用藥中斷，因此健保署放寬規定。
若民眾上次（上個月）給藥天數的最後一天（藥吃完的日期），落在春節期間113年2月8日至113年2月14日者，可提前於春節前10天即113年1月29日（含）起，回診由醫師開立處方箋，或持慢箋領取下個月藥品。
因應呼吸道傳染病疫情 鼓勵設置呼吸道特別門診另外，由於初一至初三（2月10至12日）醫療機構開診率低，又為呼吸道傳染病急診就診人次高峰，為兼顧呼吸道傳染病病人就醫需求及急重症醫療品質，疾管署公布，若急救責任醫院於初一至初三期間，每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診），非兒科每診次可獲1萬元，兒科則可獲1.5萬元，
疾管署發言人羅一鈞強調，此計畫並非強迫，如果醫院決定以醫院人力休息為優先疾管署也尊重，基本上是希望初一到初三診所最容易休息的時候，能做分流，避免呼吸道症狀病人都湧往急診導致醫療壅塞，甚至使急診有院內感染的情形發生。
目前，疾管署已函文給各縣市衛生局及醫療院所，由衛生局陸續收集願意加入獎勵方案的醫院名單，預計1月29日會統計完畢，各縣市衛生局將於1/29前回報配合開設呼吸道傳染病特別門診醫院家數，並公布相關就醫資訊於衛生局外網。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60682
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