39所大學實施心理假！教育部將訂參考指引　校長籲培養豁達與膽識

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目前全國有39所大專校院實施心理假，約佔全國大學的2成，多數大學規定每學期能請3天或5天，不需檢附相關就醫證明，不僅提供學生喘息與調適的機會，也成為他們主動尋求幫助的契機，有些學校則設有配套輔導機制，追蹤密集請假學生，啟動三級輔導處遇機制，進一步給予學生更多協助。
113年全國大專校院校長會議昨（25）日、今日在台中舉行，有媒體在記者會上詢問，大學心理假相關機制，教育部是否給予彈性實施的建議。
潘文忠表示，教育部有透過幾個相關會議，邀請學校、學生討論心理調適假，截至112學年度第一學期，全國已有39所大專校院實施心理調適假制度，下學期還會再增加4校。
潘文忠說，學生假別為學校自主管理範疇，教育部看見學生有所需求，各校也陸續實施，發現整體效益、學生反應、學校師長也有共識，因此著手整理各校的實施方式，正在訂定相關指引，近期就會提供給各校參考。後續也會請學生事務及特殊教育司邀請實施比較久的學校分享做法，給其他學校參考，希望未來學校在實施心理假時，能夠服膺學生需求，給予學生更多的支持。
在場的大專校院校長也紛紛表達支持，私立科技大學校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥表示，很佩服教育部擬定指引，推動學校設置心理假，並笑稱，「我覺得校長也很需要心理調適，因此可以體會學生需要心理假的需求」。
國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚指出，該校有心理調適假，其實生理生病和心理生病，都會影響學習效果，但在大學教師其實很少點名，心情不好、鬱悶，不想來上課，其實也不會怎樣，設置這個假別，主要是象徵意涵，代表學校很重視學生的心理健康。
周景揚提到，實際上，心理問題比生理問題還難處理，需要社會、家庭、學校的資源系統串接來做，是非常專業化的議題。他認為，從小就應該教育學生怎麼讓心理更健康，包括學會「豁達」與「膽識」，豁達，豁達指的是在網路時代，遭受酸言酸語時，要學會釋懷；膽識則指面臨人生許多選擇時，不要害怕做錯決策，只要能養成這些習慣，就會讓心理更健康。