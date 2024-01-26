民眾黨尾牙沒邀蔡壁如 柯文哲嘆：不要拿一點小事情就無限擴大
民眾黨24日晚間舉辦尾牙，黨主席柯文哲偕妻子陳佩琪一同現身，黨公職齊聚，網紅館長、愛莉莎莎也受邀出席，但是前立委蔡壁、陳琬惠卻未受邀，引發熱議。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今（26）日開玩笑說，昨天Google熱門搜尋字是「民眾黨尾牙」，直呼選輸了還一直遭到政論節目修理，小事在媒體上搞大不好。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午出席民眾黨立院黨團會議，會後接受聯訪被問到尾牙沒邀蔡壁如、陳琬惠，柯文哲表示，一場吃飯有時候主辦單位漏通知了誰，或是通知對方沒有接到，這都有，這又是另一個笑話，聽說昨天Google熱門搜尋是「民眾黨尾牙」，他直呼「奇怪，我們選舉是輸的一方，結果每天政論節目也沒有停止罵我，每天在討論柯文哲與民眾黨，啊不是選舉結束了。」
柯文哲表示，不要拿一點小事情就無限擴大，他非常反對，媒體亂象還是要解決。媒體追問是有通知蔡壁如嗎？柯文哲說，通知是一定要寄請帖，還是要發個Line給你，這種小事，當然是有通知，也許比較慢，不一定要正式請貼，一頓飯有吃、沒吃沒那麼嚴重，沒必要在媒體上搞這麼大，他覺得這樣不好。
媒體問是否是黨內鬥爭？柯文哲表示，「我從不覺得黨內人事鬥爭，沒那麼嚴重」，他重申會有百分之百意見一致的只有北韓，黨內吵吵鬧鬧很正常，夫妻都會吵架，透過媒體無限放大才是今天的亂象，怎麼會Google熱門搜尋關鍵字是「民眾黨尾牙」？