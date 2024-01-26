MLB／市場4球星仍未簽約！美媒：吸血鬼Boras爭取大約一貫手法
隨著大聯盟（MLB）春訓即將到來，《MLB TRADE RUMORS》就透露目前在自由市場上，實力排名前10的球員中就有4位還尚未簽約，分別為Cody Bellinger、Blake Snell、Matt Chapman與Jordan Montgomery，其中《ESPN》記者Jeff Passan就分析表示，「這4位選手都有一個共通點，經紀人為著名的『吸血鬼』Scott Boras，其中這些選手到這個時間點還未簽約，從過往經驗來看，這都是Boras為客戶爭取大約的一貫手法。」
記者張志宇/綜合報導
記者Jeff Passan在報導指出，「多隊球隊高層都認為Cody Bellinger、Blake Snell、Matt Chapman與Jordan Montgomery，他們都不可能在2月之前決定新東家，若是在春訓開始前還未簽約，球團也不會感到意外。
「在過去幾年中，經紀人Scott Boras為客戶爭取到理想合約而聞名，如今的操作手法跟他過往很像，也正因為此原因，導致自由市場的簽約變得緩慢。」
美媒分析，若Scott Boras將簽約時間點拉至春訓期間，屆時將可能幫客戶爭取一份高於正常行情的高薪短約，就比如2022年季前，Scott Boras為Carlos Correa向雙城爭取到的3年1.053億美金合約。
對於Scott Boras要他的客戶暫時等待，以確保拿到最理想的合約，美媒《CBS MLB》指出，「因為電視台轉播權利金的問題，導致大聯盟球隊在本季給出大約十分謹慎，球團也在等待這些大咖球員降價，屆時就將考驗Scott Boras的談判手腕。」
值得一提，儘管休賽季簽約消息緩慢，且春訓即將到來，Scott Boras仍向外界表明，「我願意為我的客戶堅持等待下去，並不會以不對等的價碼去推銷我的選手。」
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