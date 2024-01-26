47歲王少偉承認沒去過銀行！衣服都要媽媽洗 背後竟藏暖心原因
藝人王少偉是演藝圈著名的黃金單身漢，對生活有獨特的見解，私生活經常掀起大家討論。不過現年47歲的他，竟在節目上大方承認，沒人接送的話不出門、從沒自己去過銀行，甚至衣服都是媽媽洗的，事實上，這些背後都藏了非常暖心的原因，也讓大家認同王少偉的作法。
記者詹鎰睿／綜合報導
王少偉日前在節目《小明星大跟班》中被來賓匿名爆料，有王子病，沒人接送不出門、從沒自己去過銀行、衣服都要媽媽洗，這讓王少偉當場笑了出來，「不反駁！是事實！」他解釋，因為他所有收入都上繳給父母親，讓趙正平直呼很孝順，結果被吳宗憲笑虧，「也可以說是媽寶。」
再來王少偉還被指控倚老賣老、不開心就會罵後輩，每次跟他上節目都要戰戰兢兢，「只要上節目搶他的話、給他難堪，他會在休息的時候教訓對方，講一堆大道理。」他聽完後，仍然大笑回應，「不解釋，我就是這樣。」
原來當事人是哈孝遠，王少偉說，幾年前錄外景時被對方拿球砸臉，眼鏡當場破裂，認為行為超過了節目效果，所以在休息時，確實有和對方聊聊，「做效果可以，但是力道要控制好！」駁斥倚老賣老的說法。節目播出後，立刻掀起網友熱議。
另外，針對「衣服都是給媽媽洗」一事，其實王少偉過去就在《11點熱吵店》上解釋，原來沒有和他同住的媽媽，經常假借「幫忙洗衣服」的理由跑過來看看他，「我媽跟我爸他們想要來看我，都會假借說要幫我洗衣服或送吃的這個藉口來找我。」也成為他遲遲還沒買洗衣機的主因。王少偉認為，只要能讓父母開心，他完全不在意外界對他的批評。
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