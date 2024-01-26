今起搶機票飛香港！國泰航空「買一送一」 這三家銀行卡友優先買
想飛香港旅遊的注意！國泰航空推出香港機票「買一送一」優惠，表定活動為1月29日～2月5日，但是星展、玉山、台新三家銀行信用卡卡友可於今（26）日開始享有早鳥優先場，使用銀行指定折扣碼下訂，享有飛香港來回雙人經濟艙機票買一送一外，還立刻省50元，可預訂機票期間為2月1日～10月31日，台北、高雄出發都適用，而且每人可享2件23公斤行李。
記者葉盛耀/綜合報導
國泰航空買一送一開賣，今日是早鳥優惠期間，限定星展、玉山、台新此三間銀行的卡友才能購買，其他則要等到1月29日才有優惠。因為是買一送一優惠，所以須雙數人數才能購買，優惠後等於每人來回經濟艙才5千多元，並含2件23公斤行李。
使用銀行限定折扣碼還可再省50元，玉山銀行輸入「2024CX50E」、台新銀行輸入「2024CX50T」、星展銀行輸入「2024CX50D」，即可獲得50元優惠折扣碼，數量有限，領完為止。沒有這三家銀行信用卡者，1月29日～2月5日還有買一送一優惠，出發日期同樣為2月1日～10月31日。
除了國泰航空官網，易遊網與可樂旅遊都可下訂，除了機票超優惠，可樂旅遊更加碼祭出香港自由行、票券「買一送一」活動，搭配可樂旅遊1月26日起「全球首賣」之香港迪士尼樂園度假區好萊塢酒店全新房型「米奇與好友」豪華客房（4月26日起開放入住），3天2夜最低每人9,999元起。
另外，阿聯酋航空也宣佈，自2024年12月7日起，新增每週六自阿根廷布宜諾斯艾利斯飛往杜拜的航班服務，因應當地日益增長的飛行需求，同時為想自布宜諾艾利斯前往巴西里約熱內盧的旅客提供額外的直飛航班選擇。未來，阿聯酋航空每週將提供五個布宜諾艾利斯–杜拜來回航班。