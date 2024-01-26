MLB／王建民昔隊友還要拼！38歲老將David Robertson和遊騎兵簽約
38歲老將「蘿蔔」David Robertson曾在2008年效力於紐約洋基隊時，和王建民當過隊友，上季仍分別效力於紐約大都會和邁阿密馬林魚。今（26）日美國媒體《ESPN》報導指出，據傳他將和德州遊騎兵隊簽下1年合約，總價值預估在1100萬美元至1200萬美元（約新台幣3.7億元）。
記者林之越/綜合報導
根據《ESPN》報導指出，有相關人士透露，目前為自由球員身份的David Robertson已和德州遊騎兵隊達成合議，將簽下約1100萬美元至1200萬美元的1年合約。
David Robertson在洋基隊時期，是隊中終結者，曾在2009年隨洋基隊拿下世界冠軍。並在2014年賽季拿下個人生涯最高的39次救援成功，2015年、2016年則轉戰白襪，依然維持高水準表現，分別拿下34次、37次救援成功。他在過去的15個賽季中，共累積了162次救援成功，拿下63勝42敗的救援成績，生涯自責分率為2.90，飆出過1,055三振。
David Robertson在2021年因遭遇傷勢進行手術，總共只出賽12場後賽季報銷，隔年回歸後雖然輾轉過5支球隊，但仍維持在牛棚穩定出賽，如今才能以38歲年紀拿下千萬美元合約。
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