▲振興醫院經導管瓣膜置換術破千例　百歲人瑞重獲自主行動力

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曾換生物心臟瓣膜 14年後退化再次更換瓣中瓣心房與心室各有兩個瓣膜，功能類似閘門，控制血流方向，心臟血管外科李永在醫師說明，當心臟瓣膜硬化、開啟不完全，血液無法順利通過；無法閉合時，血液會逆流，長久下來心臟必須更用力工作，心臟負荷過重時就會衰竭，必須進一步治療。
一位83歲的老奶奶，原本活力充沛、行動自如，然而近期因肺炎引發呼吸困難、心悸及肺水腫等症狀，臥床將近3個月。送醫檢查後得知，奶奶14年前因心臟衰竭曾更換一次心臟瓣膜，而生物瓣膜經過長久使用已經退化失去功能，需再次更換。
振興醫院魏崢院長表示，台灣近二十年來手術植入外科生物瓣膜的病患眾多，每年大約會有200~300名患者需要施行生物瓣膜置換手術。由於再次開心手術風險較高，因此使用「經導管微創瓣膜置換新技術」來取代功能已退化的外科生物瓣膜，讓年長病患可降低許多手術風險，恢復也較快。他特別提到，主動脈瓣膜置換技術已臻成熟，然而二尖瓣膜因為位在心臟另一邊，需經過心房中膈，加上必須在原本的生物瓣膜上再加上新的瓣膜，這被稱為「瓣中瓣」手術比主動脈瓣膜置換更困難，需要更多技巧。
心臟團隊分工合作 百歲人瑞術後也能行動自如此次振興醫院集結心臟內外科醫師、心臟超音波醫師等多學科專業團隊，利用導管進行二尖瓣瓣中瓣的技術，替換新的瓣膜，手術過程相當順利，奶奶在手術後也順利甦醒。術後搭配系統性的康復計劃，包含物理治療、運動、藥物治療等，奶奶康復良好，五天後就出院，還能自行洗澡、出門買菜，從無法自理需要依賴家人，進展到可獨立生活，有品質也有尊嚴。
近期也成功為第三位百歲人瑞病患執行經導管主動脈瓣置換手術(Trans-catheter Aortic Valve Implantation TAVI)，由於爺爺原本身體就很硬朗、也無失智傾向，加上該年紀已屆可以申請健保給付，因此不必花費百萬便能重獲新生，讓爺爺自己笑說自己每天可以在自家客廳散步、自行拿筷子吃飯等簡單小事，對他老人家來說就是最幸福的事！
振興醫院已完成1046例經導管瓣膜置換手術，其中120例為二尖瓣膜瓣中瓣置換，率全台之先，近來更獲得「經導管二尖瓣瓣中瓣手術亞太教學卓越中心」之認證。魏崢院長表示，手術中病人狀況瞬息萬變，需要心臟內外科、麻醉科與心臟超音波等專家通力合作才能順利完成，這也是振興心臟醫學中心最令人稱道的優勢，也經常舉辦大型瓣膜疾病治療的國際會議，並受邀現場做手術示範，已是國際間公認的心臟手術權威。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60683
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