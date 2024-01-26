全球前2%頂尖科學家出爐　「高熵合金之父」清大教授葉均蔚入榜

我是廣告 請繼續往下閱讀
在史丹佛大學團隊於2023年底公布的「年度科學影響力排行榜」中，統計全球科學家在前一年，即2022年的年度科學影響力。葉均蔚在全球所有領域的科學家中排名第152名，並榮登全台第1。
另外，葉均蔚也在2022年度全球材料領域的科學影響力排名第2，勝過許多手握數十數百億研究經費、領導數百名研究人員的材料科學家，如德國、中國材料領域影響力第1的科學家。
葉均蔚謙虛表示，他歷年來發表論文的篇數294篇，總引用次數近4萬4千次，都不算是最多的，他的研究團隊包括林樹均及陳瑞凱2位教授在內，只有20多人，且以碩士生為主，可說是「小本經營」。
「只能說我們的研究CP值很高啦！」葉均蔚笑說，史丹佛大學的評比不只看論文數量，更重視論文的「質」，以及研究的原創性及影響力，他才有機會脫穎而出。
清大指出，葉均蔚是所謂的「三清」，學士、碩士、博士學業都在清華大學完成，一輩子沒有留過洋，是道道地地的台灣土產博士；自從17歲大一那年來到清大校園，除了之後服兵役的2年，就再也沒有離開過清大，每天一早從學校宿舍穿越小停車場，到研究室及合金鋼廠開始研究，半世紀風雨無阻。
葉均蔚在高熵合金研究的路上，一路不被看好，早在1995年時就有了高熵合金的構想及探索，但這個顛覆傳統材料配方思維的想法卻不被接受，甚至曾被前輩勸過，「外國人沒做的研究，你最好不要做。如果這麼好，人家早就研究出來了。」
甚至連國科會審查委員都認為他觀念有誤，若通過補助會「鬧國際笑話」，「聽到這樣的評語，就像一把尖刀刺在我的心上」，他回憶道。
即使如此，葉均蔚仍堅持不懈，一步步實驗、驗證，建立起高熵合金的理論架構，在2004年，也是他投入高熵合金研究的第9年，一口氣發表了5篇震撼國際的重磅論文，命名「高熵合金」（High-entropy alloys），論述高熵合金原理，並提出4項核心效應，帶動了全球許多新材料的開發和研究，累計論文數超過1萬5千篇；也開創全新的材料研究及應用領域，開發出的新材料具有力學、物理、化學及功能上的優越特性，已應用於民生、智慧機械、生醫、國防及太空科技等領域。
自此，葉均蔚被國際譽為「高熵合金之父」，榮獲2021年行政院傑出科技貢獻獎；頂尖國際期刊「自然」（Nature）更在2016年特別越洋專訪葉均蔚，報導他獨創的「金屬調合學」，肯定了台灣為高熵合金發源地的研發成果。
「熵，不只是亂度，更是一種哲學。」葉均蔚認為，高熵代表的是多元、包容、融合與和諧；當初命名時，他就認為「高熵」（High-entropy）比「多元」（Multi-component）更能貼切形容多元的合金或材料。
葉均蔚提到，古代製作青銅器，會在銅中加入適量的錫來增加強度，但中外工匠都知道，錫不能加太多，否則容易脆裂同樣地，將碳元素加入鐵中成為碳鋼，碳越多，強度越強，但也越脆。但他打破迷思認為，當多種元素混合時，亂度高的混合態反而變得穩定，性能更好，就是這個帶些哲學意味的想法，引領他取得前所未有的突破。