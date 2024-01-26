被點名當閣揆　林佳龍：當選的總統一定會組成最好執政團隊

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針對閣揆議題，林佳龍會前受訪時表示，新當選總統會依憲法賦予的職權，任命行政院長組閣，而520是新總統的就職日。他說，目前立法院是新的國會組成、產生新的立法院長副院長，還是蔡總統主政的期間，他相信人事的安排，新當選的總統一定會依照憲法，組成一個最好的執政團隊。
林佳龍提到，賴清德當選當天召開國際記者會上有提到，他未來因應新國會，會推動「民主大聯盟」，不管朝野政見主張，好的都會加以研議，特別是有爭議性的議題，不會急著推動，會尋求朝野有共識、社會最關心的議題來落實。
至於是否與跟賴清德聊過？林佳龍說，選後大家都會針對政局有交換意見，「我們就在同一個總統府辦公、也常開會，但我們的討論都不涉及到未來的人事」。
媒體詢問，如何看待台中、桃園立委選不好？林佳龍說，選舉所透露的民意都值得政黨、特別是執政黨詳細探討，他覺得政黨政治、新的國會怎麼樣回應民意，也是朝野一起來努力，至於特別選區的選舉結果，也要檢討，作為未來施政參考及未來努力的目標。
另外，長榮機師揚言罷工一事，林佳龍說，罷工是憲法賦予的權力，若有影響到第三者、消費者，他相信勞資雙方都該考慮，有關於罷工期的問題，現在有些規定怎樣合乎社會公眾的利益，過去的協商也能給現在參考。
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