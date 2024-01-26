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最強寒流襲台！富邦產險啟動科技理賠　累計養殖漁業賠款已逾千萬

▲入冬以來最強寒流來襲，也造成南部地區養殖漁業及中部地區高接梨損失，產險業也啟動科技理賠，富邦產險目前賠款金額已逾千萬。（示意圖／漁業署提供）
▲入冬以來最強寒流來襲，也造成南部地區養殖漁業及中部地區高接梨損失，產險業也啟動科技理賠，富邦產險目前賠款金額已逾千萬。（示意圖／漁業署提供）

記者顏真真／台北報導

入冬以來最強寒流來襲，寒流發威更造成南部地區養殖漁業及中部地區高接梨損失。富邦產險今（26）日表示，目前已啟動科技理賠服務，將依養殖漁業及梨保險保單條件迅速啟動理賠服務，截至昨日下午為止，養殖漁業保險賠款金額達1203萬餘元，梨保險賠款金額達105萬餘元。

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富邦產險表示，寒流來襲時最低溫常常在深夜或凌晨發生，養殖漁民儘管已事先採取防寒措施，仍不免蒙受重大損失，尤其以雲嘉南及高雄地區養殖漁業首當其衝，遭受寒害衝擊最為明顯。故自2017年溫度參數型養殖漁業保險(石斑魚、吳郭魚、虱目魚、鱸魚)開辦至今，目前投保面積已突破150公頃。

此外，以中部地區為主要產地的高接梨目前正處於嫁接期，寒流過境容易造成嫁接的梨穗抵擋不住低溫導致花芽壞死落果，導致農民對於寒流來襲憂心忡忡，因此，富邦產險自2019年開辦溫度參數梨農作物保險，希望協助梨農度過嚴冬。

近年來富邦產險更積極開發科技理賠，利用RPA機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知，啟動理賠機制，並主動給付保險金，讓保戶不用天天監控溫度，更不用親自到保險公司申請理賠，不僅為他們的生計撐起保險保護傘，也讓越來越多農友願意加入農業保險。

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