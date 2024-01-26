民眾黨要求就任立委前辭親民黨籍 黃珊珊：按照規定辦理
民眾黨中評會昨日開會討論，進一步解釋民眾黨地方組織辦法，並擴大黨公職人員單一黨籍要求，要求就任不分區立委前應辭其他黨籍。民眾黨不分區立委當選人黃珊珊由於同時具備親民黨籍，引發外界關注。對此，黃珊珊今（26）日表示，會按照規定辦理，已正式發信過去完成程序。
記者呂炯昌／台北報導
針對體報導，民眾黨中評會通過「黃珊珊條款」，民眾黨昨日表示，中評會邀請8位不分區準立委相互交流。有與會者提及，本黨地方組織辦法，規範「區主任以上的黨公職人員」須為單一黨籍。儘管不分區立委提名與中央委員任命辦法，並無此規範，但經過意見溝通後，相關委員同意「舉輕以明重」原則，按地方組織辦法之精神，將於2月1日立委就職前，放棄其他黨籍職務與身分，並無制定或通過新法規。
民眾黨今日上午舉行立院黨團會議，黃珊珊會後聯訪被問到民眾黨要求就任立委前辭親民黨籍一事，黃珊珊表示，昨天是中評會他們邀請8位不分區立委去跟大家溝通的會議，中評委有提到此事，主要是民眾黨內規定地方黨部與主任以上的黨公職人員須為單一黨籍，但是舉親與民眾，希望中央委員也這樣處理，所以就按照規定辦理。
媒體詢問辦理進度？黃珊珊表示，已正式發信過去（親民黨）完成程序。