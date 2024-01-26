中華職棒／富邦悍將第三名洋將出爐！網羅墨西哥聯賽勝投王布藍登
繼數週前富邦悍將簽下委內瑞拉籍洋將羅戈後，今（26）日再宣布和擁有3年大聯盟資歷，並拿下2023年墨西哥聯盟勝投王的美籍右投「布藍登」Brandon Brennan簽約，成為富邦悍將本季第三名洋將戰力，預計安排二月加入球隊訓練。
記者林之越/綜合報導
根據富邦悍將球團表示，布藍登來自美國，是一名右投手。2012年參加美國職棒選秀會，並在2018年底的冬季會議獲西雅圖水手隊青睞，以規則五選秀指名升上大聯盟，2019年全季出賽44場，並在47.1局中投出47次三振，是水手隊該季主力牛棚之一。
在2022年球季中轉戰墨西哥聯盟，擔任新拉雷多貓頭鷹隊先發輪值要角，在2023年球季先發出賽19場，以防禦率3.69的表現收下11勝，奪下2023年墨聯勝投王。布藍登招牌武器為高速伸卡球，並可搭配使用滑球、變速球等球種，讓打者混淆不易掌握為其最大投球特色。
對於即將加入富邦悍將，布藍登表示：「哈囉富邦悍將的家人們，感謝上帝的眷顧讓我成為了悍將家庭的一份子，很期待跟悍將隊友們在場上一起拚戰，拿下冠軍，Let’s go God bless.」
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