▲異膚抓癢床單見血！　小老闆每天吞8顆類固醇竟釀白內障

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異位性皮膚炎4大症狀 反覆發作共病多賴寧生是國內免疫風濕醫療領域的先驅。他表示，異位性皮膚炎是一種頑固性濕疹，屬於慢性發炎、反覆發作、不具傳染性的皮膚疾病，主要因免疫細胞的發炎反應所導致，且症狀可能因皮膚障壁受損、外界病原及過敏原侵入、皮膚發炎反應而加劇，通常從嬰兒時期開始發病
異位性皮膚炎常見嚴重搔癢、皮膚乾燥、紅斑與丘疹，以及因反覆搔抓導致皮膚變厚變硬的苔癬化現象。特別是搔癢感，經常讓病友半夜睡不好、劇烈搔抓，不但造成皮破血流，增加感染的風險，長期睡不好也會影響生長發育與人格發展。
▲▼異位性皮膚炎是一種發炎反應，治療以類固醇與抗發炎藥物為原則。（大林慈濟提供）
類固醇很可怕？ 標靶藥物助及早精準抗發炎賴寧生表示，異位性皮膚炎是一種發炎反應，治療以類固醇與抗發炎藥物為原則。許多人因擔心副作用而將類固醇視為毒蛇猛獸，這是不對的，其實，低劑量的類固醇能有效緩解異膚的發炎反應，長期且高劑量的用藥才需要謹慎評估。至於抗發炎藥物，不同種類有其不同的藥效極限，應依據疾病輕重程度，及早採取對應的治療，尤其更嚴重的頑固性或中重度異膚病友，建議採取標靶精準療法。
針對中重度異位性皮膚炎，治療不僅要趁早也要有效！賴寧生形容，「生物製劑」與「口服小分子藥物」等標靶藥物就像精靈炸彈，能精準鎖定引發乾癢和發炎的細胞激素，防止免疫發炎反應的進行，緩解中重度異膚急性的發炎、降低反覆復發的風險。
另一方面，免疫細胞具有學習的能力，即為「塑化理論」。若一開始治療中重度異膚，先給予抗發炎效果較差的治療，就像塑膠定型計畫，容易促使發炎細胞讓自己變得更壞；反之，若能在塑膠還未定型前加以阻撓，就能改變過敏免疫的反應模式，達到精準治療、調整體質的作用，預防其他更嚴重的頑固型過敏病變。
國際研究 生物製劑有機會調整體質１生物製劑精準且有效的治療，有機會調整體質。
２嬰幼兒中重度異膚病友早期使用生物製劑，早期阻斷過敏進行曲，可降低近4成食物過敏、鼻過敏與氣喘等相關過敏的風險。
以小戴為例，綜合計算病灶面積、皮膚發紅、浮腫、抓痕與苔癬化程度等條件，臨床評估屬於中重度異位性皮膚炎，使用傳統的類固醇藥膏、抗組織胺、免疫抑制劑等抗發炎藥物治療，改善效果有限，因此予以具標靶治療特性的生物製劑。經治療，小戴最困擾的搔癢感消失了，睡眠品質改善，生活品質也跟著大大提高，從原本對治療不抱任何希望，到現在充滿信心，終於等到穩控異膚的機會。
目前我國健保針對12歲以上青少年與成年的中重度異膚，已給付多種標靶治療藥物，對於年紀更小的異膚寶寶與兒童，目前也有適用的生物製劑可選擇。醫師呼籲異膚病友，不要放棄希望，多與醫師討論，都有希望一起戰勝異膚。
▲目前我國健保針對12歲以上青少年與成年的中重度異膚，已給付多種標靶治療藥物。（大林慈濟提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60694
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