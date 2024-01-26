年度百首單曲榜單出爐！林俊傑4度奪冠 行走的CD發威
樂壇重頭戲之一Hit Fm聯播網的「年度百首單曲」票選活動結果出爐，共計63首華語、15首西洋、22首日亞單曲進榜。第一名由金曲歌王林俊傑JJ《重拾_快樂》專輯中的〈孤獨娛樂〉奪冠，林俊傑共有4次獲得年度百首單曲冠軍的輝煌紀錄，分別是2013年的〈修煉愛情〉、2016年的〈不為誰而作的歌〉、2017年的〈偉大的渺小〉，今年則是以〈孤獨娛樂〉第4度奪下年度百首單曲冠軍，行走的CD果然不同凡響。
記者吳雨婕／綜合報導
不僅如此，林俊傑還有4首歌曲在這次百首單曲票選名單內，除了〈孤獨娛樂〉獲得冠軍，他與葛萊美得主、美國知名音樂人Anderson .Paak合作的英文單曲〈In The Joy〉也獲得第3名的好成績。《重拾_快樂》專輯中的〈願與愁〉獲得第6名；〈如果我還剩一件事情可以做〉為第18名，他個人就有3首歌在前10名，打破歷屆百首單曲以來的最高紀錄。
對於奪下好成績，林俊傑表示，非常謝謝大家的支持，〈孤獨娛樂〉為貫穿《重拾_快樂》整張專輯的靈魂，這首歌是他很私密、私人的創作，是他在探討個人生活中所面對的處境，快樂、寂寞、孤獨、苦痛等情緒，渴望被理解、被聽見的歌曲。林俊傑把他的內心誠實剖析給大家，也希望大家可以從歌曲中得到共鳴，林俊傑提到，「人生要到達真正的快樂，我們都要學著怎麼好好面對『痛』，才能夠真正地了解快樂的定義，用痛去理解快樂，用快樂和痛的共存去珍惜彼此。」
農曆新年即將到來，林俊傑期望在新的一年能把身心靈調到最好，繼續完成今年已經安排好的行程，特別是克服時差，好好調適自己狀態，他不忘再次感謝大家給他這麼棒的新年賀禮，祝大家新年快樂，讓他的好音樂繼續「龍stay」伴隨聽眾。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道