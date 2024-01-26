拆完汐止老家要立碑「感謝民進黨德政」 黃國昌嗆賴皮寮何時拆
民眾黨不分區立委當選人黃國昌選前被指控汐止老家是違建、占用國有地。黃國昌表示，他一定會拆得乾乾淨淨，且拆完後會留一處空地立「感謝民進黨德政」紀念碑，強調自己說到一定會做到，
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨8名準立委今（26）天上午與黨主席柯文哲在立法院黨團辦公室開晨會，會後接受媒體聯訪，黃國昌被問到汐止老家違建議題，黃國昌表示，很遺憾選前民主進步黨利用側翼、綠媒，甚至中央社配合操作，他非常遺憾，一個法治國家不應該淪落成這樣，他也公開請教民進黨總統當選人賴清德「這就是你的法治原則嗎？」黃國昌強調，拆完老家以後，會留一個空地立紀念碑「感謝民進黨德政」。
媒體問違建爭議要感謝民進黨，違建是民進黨還是新北市政府？黃國昌反問「賴皮寮什麼時候要拆」，請民進黨用相同標準要求自己，特別是賴清德總統當選人。
柯文哲「補一槍」表示，直言「我家違建也拆了、農地水泥塊也打掉，黃國昌也拆了，現在輪到賴清德老家要不要拆，奇怪我們的違建都拆掉，只有你家違建不用拆？」
針對媒體詢問日前在民眾黨團記者會回應《賀瓏夜夜秀》嘉賓歧視言論後引發的爭議，黃國昌透露自己很憤怒，他還原當時情形，黨團記者會是在處理重要議題，時事方面問題他全都回答，最後突然被問到對中國媒體人王志安在賀瓏夜夜秀發表歧視言論的評論，自己回應因為相關當事人不是民眾黨，也不了解事情，無從評論。
黃國昌批評，結果這幾天特定媒體掐頭去尾，為了進行政治攻擊的目的說是「無從評論」，稱他對歧視性言論的態度是無從評論，他憤怒質問「新聞可以這樣做嗎？」