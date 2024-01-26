澳網／38歲謝淑薇「雙線進擊」超狂！女雙再拚冠 體能恢復成關鍵
台灣網球一姊謝淑薇實在太狂！在今（26）日和搭擋Jan Zielinski經歷三盤大戰，以2：1成功逆轉擊敗對手，拿下混雙冠軍，本周日（28）將和比利時搭擋Elise Mertens合拍挑戰女雙冠軍。謝淑薇本周出戰多場賽事，一路過關斬將，是否能在週日前將體能恢復將成奪雙冠的關鍵。
記者林之越/綜合報導
本場比賽謝淑薇和Jan Zielinski組合在首盤和對方互有來往，但進入搶7後，因關鍵時刻連丟2分，以5：7丟失第一盤。進入第二盤後，先被對方破發後，接連在第7、9局連續破發成功，最後以6：4拿下第二盤。第3盤劇情更是峰迴路轉，決勝盤採搶10制，謝淑薇組合一度以8：9面臨賽末點，但她們一路扛壓，撐過多次賽末點，最終以11：9拿下勝利。
此役耗時近2小時，對於謝淑薇來說勢必會有一定的體能消耗。更不用說，謝淑薇從本周三（24）開始，分別出戰混雙、女雙的8強、4強比賽，再加上混雙的決賽，已連續經歷5場超高強度賽事。
甚至，在混雙4強和女雙8強兩場比賽之間，只休息不到4小時就出賽。因此，謝淑薇能否在周日（28）前將體能恢復到最佳狀態，會是挑戰澳網雙冠的重要因素。
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