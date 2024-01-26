特企／萬歲牌年節好禮首選！典雅質感禮盒送得體面收得開心

富含心意、更顯品味 萬歲牌禮盒兼顧質感與健康
年節禮盒百百款，如何選擇就反映了送禮者的心意與品味。萬歲牌今年推出不少新品，「饗艷綜合堅果禮盒」結合堅果與人氣甜食，打造楓糖腰果、莓香核桃與蔓越莓雪Ｑ餅組合，酥脆爽口讓人吃甜甜過好年，討個吉利好彩頭；古典窗花設計，更顯送禮者文青氣息。
此外，為喜歡享受生活的親友，不妨選擇「堅果時刻綜合堅果禮盒」，以酒紅色為底，濃郁起司、酸甜蔓越莓核桃，搭配活力纖果，創造獨家多層次立體口感，讓人驚豔，過年期間不只吃飽更要吃得巧，享受美味渡新春！
年節想準備貴氣優雅禮盒送給質感更加講究的對象，「繁花盛開綜合堅果禮盒」是展現高雅品味的絕佳選擇。精選珍珠開心果顆顆渾圓飽滿、口感清甜，在滿是重油重鹽的年菜裡更顯清流；鹽之花綜合果用低溫烘焙與法國海鹽的輕鹹微香烘托出清新的堅果氣息；什穀堅果飲採用複方調配，是保持健康的最佳飲品。選這款禮盒不只賞心悅目，還能把健康送到家！
送禮送健康 長銷禮盒年年擄獲大眾味蕾
年節送禮講究眉角，萬歲牌的多款長銷禮盒是許多人年節送禮的首選，包括珍饌綜合堅果禮盒、養生堅果禮盒、活力堅果禮盒、富貴有餘堅果禮盒以及吉祥迎春堅果禮盒；不論是送禮給長官或長輩同儕，皆是不錯的選擇。送禮給喜歡甜食的長輩總有各種考量，但只要端出這盒「珍饌綜合堅果禮盒」內含南棗核桃糕，甜而不膩又兼顧養生，能一次滿足味蕾跟健康；「養生堅果禮盒」有無調味堅果、全天然堅果飲，適合送給重視健康的朋友和長輩們；大小朋友最愛的「活力堅果禮盒」有著美味堅果、果乾綜合組合加上堅果飲，集結健康最佳配方；深受大眾喜愛的小魚，在年節期間更是不可少，「富貴有餘堅果禮盒」具備海苔杏仁小魚和綜合纖果，營養又美味；不論是清淡想要健康滿點的無調味綜合果，或是經獨家製程精心調味的蜜脆雙果，「吉祥迎春堅果禮盒」一盒滿足全家所有人的味蕾，送給親戚朋友再適合不過。
年節必備桶裝堅果滿足全家人味蕾 限定大容量一吃上癮
農曆新年全家歡聚的時刻，一定要有桶裝堅果才過癮！每年萬歲牌年節期間，推出限定大桶裝各式經典堅果口味，滿足全家人的味蕾，像是熱銷原味開心果、無調味綜合果、蜜汁腰果及綜合纖果，讓你在家隨時隨地解嘴饞，有開心果咖咖咖的開殼聲才有年味，讓一家開心一整年；蜜汁腰果使用真蜂蜜製作，吃起來微香帶甜超涮嘴。
另外，萬歲牌今年推出新品「帶膜腰果」，帶皮烘烤增添鬆脆香甜口感，海鹽炒焙微鹹香脆，而且含有豐富膳食纖維的外種皮保留了腰果本身完整的營養素，嶄新口感讓人停不了！每到過年就是要拿著桶裝腰果一口接一口才過癮。
萬歲牌獨家打造「安心履歷」 專屬QR Code追蹤來源吃得更安心
堅果專家萬歲牌每年推出多樣化禮盒，提供美味營養又富新意的堅果選擇。除了不斷開發優質新產品，更獨家打造「安心履歷」；每份產品包裝上都有專屬 QR Code，消費者只需掃描並輸入有效日期，就可以即時追溯每一款堅果的來源、營養成分和檢驗報告，讓送禮更健康、食用更安心。
萬歲牌不僅保證品質，也滿足不同消費者的需求，在全台超商、量販等上千家店點都能購買系列禮盒，即使臨時需要送禮，也可以輕鬆方便地取得，讓購買變得輕鬆，送禮變得安心，享用變得愉悅。過年送禮時，選擇萬歲牌堅果禮盒，不僅是為了健康，更加深了人與人之間的情誼。
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