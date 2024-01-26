歐陽娣娣掛上五星旗喊「我來自中國」 遭酸貼錯：是爸爸曾反的旗
男星歐陽龍和傅娟的三個女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣，都跟隨父母的腳步踏入演藝圈，最小的19歲女兒歐陽娣娣，近日參加泰版創造營《創造營亞洲：泰國》，並在IG上貼出介紹影片，大喊「我來自中國」，連五星旗也掛上，遭網友諷刺「那個主辦啊，旗貼錯了，那是他爸爸曾經宣誓過要反的旗。」
記者薛羽彤／綜合報導
歐陽娣娣昨（25）日在IG上貼出一段自我介紹影片，她先是用泰文跟大家打招呼，接著用英文說：「我是歐陽娣娣，我19歲，來自中國。我喜歡睡覺、吃飯、跳舞。請投票給我，我愛你們！」名字旁邊還貼著五星旗照片，畫面曝光後，湧入大批網友到她的社群上留言砲轟。
歐陽娜娜的介紹影片，惹怒台灣網友，紛紛留言批評她，「為什麼不是Taiwan」、「反正他們家被這議題不知道吵了多少次，應該是免疫了」、「真不能相信他的爸爸是中華民國的官員結果現在...」、「這一家人的興趣就是更換國籍吧」、「不是台灣人嗎？」
此外，還有網友表示「那個主辦啊，旗貼錯了，那是他爸爸曾經宣誓過要反的旗。」事實上，歐陽龍不僅擔任過國民黨台北市議員，還曾在過去演出的電視劇《藍與黑》中堅定說出：「我是堅決反共的」、「台灣勢必是一個反攻復國的基地」等語，才會被網友拿出諷刺歐陽娣娣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道