特企／Xsolla高規參展台北國際電玩展　帶領台灣遊戲暢遊全球

Xsolla艾克索拉 2024 台北國際電玩展（Taipei Game Show）高規格參展。Xsolla艾克索拉總部位於美國加州，透過專業的服務和技術支持，幫助開發者和發行商進行遊戲推廣、銷售和獨立發行。Xsolla艾克索拉在全球遊戲支付領域享譽盛名，服務過諸多知名廠商，客戶遍布全球超過200個國家，全球超過1100家遊戲開發公司的2,000多款遊戲。與Epic Games、Twitch、Roblox、KRAFTON、Team17、EA、Nexters等全球主要遊戲公司都有合作關係。
本次Xsolla艾克索拉特別拉高規格參展2024台北國際電玩展，更安排大中華區總經理陳京波接受媒體採訪，分享Xsolla艾克索拉2024年在台灣市場的布局計劃。陳京波透露目前已與台灣多家遊戲公司合作，「我們未來除了Apple Pay及MyCard Point外，也接入更多台灣本地的街口支付及LinePay，讓台灣玩家有更便捷的支付方式。」Xsolla艾克索拉360度的全方位遊戲服務，將打開台灣遊戲市場的全新時代。
不同地區，不同年齡段的人，玩家的支付方式皆有不同，Xsolla艾克索拉提供了超過700種的支付模式，基本上完全覆蓋了玩家的所有需求。不僅如此，Xsolla艾克索拉更提供全面且完善的變現策略，透過強化與玩家的直接對話，WEB商城內的遊戲裝備、貨幣，或者即時獎勵積分及超高優惠力度的支付循環，鼓勵玩家在商城內回購，並提供玩家在移動端和PC端獨家的特殊體驗，大幅提升玩家轉換率，使其收益平均增長50%以上，新增付費用戶更是高達240%以上。
除了支付，Xsolla艾克索拉還做到財務合規，稅務合規，根據不同地區的政策規定，提供符合國家標準的相關法規要求，不僅在支付管道上為客戶提供支持，在反詐欺系統在全球遊戲支付行業中更是不遺餘力，自主開發的反詐欺系統大大降低遊戲廠商蒙受損失及名譽受損，它結合了人工審查、機器學習技術、跨遊戲數據分析和客製化參數設置，能夠攔截高達99.9%的詐欺交易。
目前Xsolla艾克索拉已協助破百款手機遊戲推出WEB商城，這反映了手機遊戲領域將迎接重大轉變，朝跨平台整合方向邁進，更全面且專業的一站式服務，讓支付更輕鬆簡單，中華區總經理陳京波表示「我們擁有比大平台更低的服務費，同時有更多的內容可以回饋玩家。」360度的全方位遊戲服務，將引領台灣的遊戲市場往一個全新時代。
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