國民黨詹江村開第一槍了！拒絕上《夜夜秀》：我不會吞火也沒身材
大陸《央視》電視台前記者兼主持人、旅日媒體人王志安（王局）日前上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，形容台灣選舉造勢像場秀，把「殘疾人士推上去（催票）」很煽情，並模仿身障者顫抖的動作，諷刺民進黨打選戰的手法，引發歧視爭議。國民黨桃園市議員詹江村（村長）昨（25）日開第一槍，宣布：「如果夜夜秀邀請本人上節目，本人不會接受邀請。」
記者楊穎軒／綜合報導
詹江村在臉書發道歉聲明：「很抱歉，如果夜夜秀邀請本人上節目，本人不會接受邀請。」接著語帶諷刺地自嘲：「雖然本人知道，夜夜秀不可能邀請我，因為本人不會吞火，也沒身材可以賣弄色相跳熱舞，本人有自知之明，所以先拒絕。」
貼文一發布，網友蜂擁留言：「村長講話超有趣迷死人了捏～ 我很期待夜夜秀邀請村長喔」、「村長好有哏」、「謙虛了，還是有人愛你這一味」、「村長聰明的！夜夜是以損人又利己的模式附合年青人味口，我不喜歡看」、「不是每個人都適合上脫口秀節目」、「去那邊會被當作小丑而已」、「陸官大學長怎麼可能沒身材，快脫個上衣先」！
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