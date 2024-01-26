葉諾帆慘被貨車輾過「命根子斷了」！鬆口術後狀況　遇寒流腿痛爆

國民黨詹江村開第一槍了！拒絕上《夜夜秀》：我不會吞火也沒身材

▲國民黨議員詹江村發聲明表示，拒絕上《賀瓏夜夜秀》。（圖／詹江村臉書）
▲國民黨議員詹江村發聲明表示，拒絕上《賀瓏夜夜秀》。（圖／詹江村臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸《央視》電視台前記者兼主持人、旅日媒體人王志安（王局）日前上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，形容台灣選舉造勢像場秀，把「殘疾人士推上去（催票）」很煽情，並模仿身障者顫抖的動作，諷刺民進黨打選戰的手法，引發歧視爭議。國民黨桃園市議員詹江村（村長）昨（25）日開第一槍，宣布：「如果夜夜秀邀請本人上節目，本人不會接受邀請。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「賀瓏夜夜秀」歧視身障引公憤 林育卉：不是第一次！道歉沒用該停播　
▲《賀瓏夜夜秀》引發歧視身障人士爭議。（圖／STR Network - 薩泰爾娛樂臉書）
詹江村在臉書發道歉聲明：「很抱歉，如果夜夜秀邀請本人上節目，本人不會接受邀請。」接著語帶諷刺地自嘲：「雖然本人知道，夜夜秀不可能邀請我，因為本人不會吞火，也沒身材可以賣弄色相跳熱舞，本人有自知之明，所以先拒絕。」

▲詹江村搶先表態，自己拒絕上《賀瓏夜夜秀》。（圖／詹江村臉書）
▲▼詹江村率先表態，自己拒絕上《賀瓏夜夜秀》。（圖／詹江村臉書、NOWnews資料照）
▲詹江村搶先表態，自己拒絕上《賀瓏夜夜秀》。（圖／NOWnews資料照）
貼文一發布，網友蜂擁留言：「村長講話超有趣迷死人了捏～ 我很期待夜夜秀邀請村長喔」、「村長好有哏」、「謙虛了，還是有人愛你這一味」、「村長聰明的！夜夜是以損人又利己的模式附合年青人味口，我不喜歡看」、「不是每個人都適合上脫口秀節目」、「去那邊會被當作小丑而已」、「陸官大學長怎麼可能沒身材，快脫個上衣先」！

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

王志安發起「誰不尊重殘障人士」投票！結果出爐　答案一面倒

《賀瓏夜夜秀》惹議！陳沂揭「沒什麼好道歉的」理由　迴響一面倒

《賀瓏夜夜秀》Albee道歉還是被罵！唯一藍勾勾帳號金曲歌手力挺

Hebe田馥甄旅行大素顏自拍！40歲真實長相曝光　6萬人評價出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞