台股萬八！4檔ETF領先創新高　19.6萬投資人好樂

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群益投信表示，台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是穩健型投資人長期穩健投資的好選擇。群益台灣ESG低碳50ETF（00923）經理人洪祥益表示，大盤指數在重新站穩月線之上後，整體氣氛轉向樂觀，亦有助於台股的農曆封關行情，預期台股仍有機會挑戰高點。
洪祥益指出，台灣減碳政策越加明確，未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利，因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶佔碳金商機、掌握獲利機會，並吸引資金青睞。
另外，包括Nvidia、AMD近日股價都創下新高，加上近日台灣晶圓代工龍頭法說會傳佳音，都進一步帶動台灣半導體股接力表現，以收盤價來看，於17日除息的00927群益半導體收益ETF也順利完成填息，今年以來受益人數增加30244人，規模增加38億元。另外，00904、00913等相關半導體ETF也有表現。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，半導體廠庫存調整已告一段落，補庫存需求重啟，半導體業今年景氣復甦有望，再者，AI商機題材持續發酵，將進入高速成長期，自GPU擴展到ASIC，再從雲端擴展到邊緣運算，相關供應鏈與題材前景看好，而台灣半導體供應鏈完整，更有望從中受惠，且不少經營實力強勁的公司亦願意大方與投資人分享營運成果，故建議投資人不妨透過半導體收益ETF來介入布局，既掌握這波半導體新成長行情，也能順勢掌握穩健收益，達到息利兼顧的投資目標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。