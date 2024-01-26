游錫堃連講50次「以訛傳訛」 周玉蔻暴怒「何必到我節目吵架！」
立法院長游錫堃今（26）日接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》專訪，被主持人周玉蔻問及若爭取立院龍頭未果是否辭去委員，讓王義川進國會，對此游錫堃表示這是假設性問題，更稱問題有陷阱，周玉蔻明知道這是錯誤的（意指王正旭遞補），直言是「以訛傳訛」，這番話也惹怒周玉蔻，高分貝反問「沒選上要賴在立法院？還是要讓王正旭進去？」過程中游錫堃反覆講了50次「以訛傳訛」，周玉蔻也暴怒稱「何必到我節目來跟我吵架」、「請你收回」，氣氛劍拔弩張。
記者陳威叡／台北報導
游錫堃今日接受周玉蔻專訪，對於外界關注2月1日立法院龍頭之爭，周玉蔻詢問若爭取立法院長未果成為陽春立委是否因輿論壓力辭職，游錫堃回應稱「不會啦！我到現在還沒做決定」，且王義川也否認有講過這樣的話，周玉蔻追問「你生氣了嗎？」游則笑笑表示「牛嘴吐不出象牙」。
而游錫堃同時糾正周玉蔻，這個提問有陷阱，周經驗老道明知道這是錯誤的（意指王正旭遞補），直言是「以訛傳訛」，甚至說「那我們就吵給全國觀眾聽」，此時周玉蔻則提高分貝反問「沒選上要賴在立法院？還是要讓王正旭進去？」
「你何必到我節目來跟我吵架！」周玉蔻反嗆游錫堃不要羞辱主持人，更要他就繼續講「以訛傳訛」講到節目結束，要游錫堃把話收回，而過程中游錫堃仍面帶微笑反覆說著「以訛傳訛」，讓周大為光火。
游錫堃奉勸周玉蔻不要生氣，生氣會變老。周玉蔻更稱自己的政黨票也是投給民進黨，不分區立委有她的一票，游錫堃身為不分區立委，總要對選民負責，「你總要說清楚吧！」游錫堃則說，「要怎麼說清楚？票在別人手上。」最後雖然節目順利結束，但兩人間氣氛仍是劍拔弩張，