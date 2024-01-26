收33萬元禮金後人間蒸發！越南新娘疑雲 中國男遇婚姻詐騙集團
近幾年中國社群平台常出現「大齡男青年巨額彩禮迎娶海外新娘」的貼文，然而有時出現人口販運問題，有時還會遇到婚姻詐騙集團。一名中國男子花了7.7萬人民幣（約等同於新台幣33萬元）的禮金，新娘卻在成婚後一週人間蒸發，他報警後意外讓警方揪出「婚姻詐騙集團」。
國際中心賴正琳／綜合報導
中國湖北省孝感大悟縣一名大齡男青年肖姓男子在2023年4月初，經人介紹花了7.7萬元人民幣（約等同於新台幣33萬元）禮金，迎娶了一名越南籍新娘。解決了家中兒子婚姻問題，一家人十分興奮，憧憬著二人婚後的美好生活，不料幸福並沒有持續太久，婚禮7天後，剛娶的越南新娘突然不告而別。2023年4月14日，人財兩空的肖姓男子，來到大悟縣公安局報警。
警方調查後發現，自2019年以來，大悟縣轄區內共發生5起利用越南新娘詐騙禮金的案件，均因新娘逃跑導致無法結案。警方在調查詢問相關受害者時發現，雖然每起案件的新娘不一樣，但均與大悟縣黃站鎮居民付姓男子和他的越南媳婦阮姓女子有關聯。經進一步分析研判，一個越南女子通過旅遊簽證進入中國騙婚的詐騙集團浮出水面。
最後警方組織60幾名警力，成功抓到集團高層。2018年至2023年嫌犯屈某玉為賺取龐大利潤，夥同阮姓男子、韋姓女子和梁姓男子等人，從國外誘騙多名越南女子透過旅遊簽證進入中國，與大悟男子結婚，並從中收取人民幣9萬元至10萬元（約等同於新台幣40萬至44萬元）的仲介費。等到得手後，在屈姓男子等人的安排下，這些在大悟已婚的越南籍新娘逃往福建福州等地，再次從事婚姻詐騙，目前警方已將所有嫌犯移法送辦。