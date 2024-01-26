澳網／謝淑薇超「百搭」！Jan Zielinski與她首次合作就一舉登頂

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謝淑薇過去在女雙的成就毋需多言，堪稱是這些年來最佳的女雙選手之一，生涯6度拿到大滿貫混雙冠軍，而且今年有機會來爭取第7座。相較之下混雙的成績比較沒有那麼突出，而且隨著年紀增加，她在大滿貫賽的重心也以女雙為主。
謝淑薇過去混雙成績最佳是四強，但都已經是在2015年的事了，她2015的澳網、2011溫網、2009美網3次打進準決賽，但最終都輸球。而法網最佳成績則是第二輪。
謝淑薇和Zielinski球風互補 首次搭檔就取得成功
謝淑薇雖然不是底線強拉抽球型的，但網前處理出色、善於節奏變化；搭檔Jan Zielinski身高180公分，也更為年輕，去年曾在澳網打進男雙決賽，技術紮實，是善於在硬地球場上發揮的好手。兩人在風格上互補，今年第一個合作的大賽就攜手奪冠，後續的合作也讓人感到期待。
謝淑薇之前受訪時表示，無法想像與Zielinski首次搭檔就能取得成功，而後者更是透露自己去年在大滿貫的成績差勁，4次參賽都一輪遊，沒想到這次居然能挑戰冠軍，希望未來能一起贏得更多場賽事勝利。
謝淑薇球風特別 搭檔過無數好手都曾在大滿貫取得成功
而這也符合外界一直以來對於謝淑薇的印象，她就是一名極度「百搭」、好合作的女將，有別於當今女子網壇主流的「強力網球」，這位台灣好手細膩精緻的網前處理，是別人不具備的優勢。其拿手的切球，也能起到有效過渡，以及節奏變換的效果。
過去謝淑薇在女雙項目上與彭帥、Barbora Strycova、Elise Mertens和王欣瑜等人在大滿貫搭檔過，皆取得了輝煌的成功，這些球員個性和風格迴異，但都能與她產生好的化學反應。如今在混雙與小她超過10歲的Jan Zielinski搭配，也終於找到自己在這個項目上的最佳拍檔。