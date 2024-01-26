財神爺對他太好了吧 桃園50歲強運男4天內刮中2個100萬元
每年農曆春節限量2千元刮刮樂因頭獎高達2000萬元，幾乎都銷售一空，今年春節限量的「2000萬超級紅包」也已開賣，並陸續傳出有人中獎的好消息，尤其今年三獎100萬元多達1000個，在桃園就有一位年約50歲男子在4天內接連刮中兩個「2000萬超級紅包」的100萬元，也讓投注站業者直呼這名客人運氣超級旺，連中2張百萬，真的太幸運了。
記者顏真真／台北報導
今年台彩推出的「2000萬超級紅包」，同樣每張售價2000元，頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元更多達1000個，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，也吸引許多民眾搶先買來刮刮看，看自己是否幸運中大獎，也確實已陸續傳出有人中大獎的好消息，甚至有人4天內刮中2張百萬獎金。
台灣彩券公司轉述投注站的說法，這名幸運兒先是到桃園市楊梅區環南路上的「金大發彩券行」試試手氣，在店員熱情介紹下買了1張「2000萬超級紅包」，沒想到第一次買面額2000元的刮刮樂就刮中100萬元，也讓彩券行代理人吳小姐開心表示，前幾天才請金雞到店裡供奉，隨即就讓客人幸運刮出大獎，真是新年有新氣象。
沒想到，過了2天這名中獎人聚餐結束後，又到桃園市楊梅區大成路上另一家「馬上贏投注站」買了3張「2000萬超級紅包」回家刮，沒想到竟再度刮中100萬元，也讓投注站代理人李小姐更直呼，這位客人運氣超級旺，連中2張百萬，太幸運了。