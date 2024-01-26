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寒流襲來！醫公開「心臟保健攻略」　床邊要準備好保暖外套

▲寒流襲來！醫公開「心臟保健攻略」　床邊要準備好保暖外套
▲寒流襲來！醫公開「心臟保健攻略」　床邊要準備好保暖外套

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著冬季最強寒流的襲來，氣象局已經發出低溫警報，一些區域甚至可能面臨攝氏5度以下的極低溫。

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早晨護心關鍵　防寒小撇步一次看

亞東醫院心臟血管內科張藝耀主任指出，清晨通常是氣溫最低的時刻，要從溫暖的被窩中爬出確實是相當困難的一件事，所以起床時一定要特別注意溫差的影響。建議民眾在前一晚睡覺前，可在床邊準備好保暖外套，半夜起床上廁所或早晨起床時，可以添加衣物保暖；此外，建議在賴床一下的同時進行一些輕柔的伸展和活動，以提高身體的溫度。

家中若有習慣開暖氣，也應該適時補充水分，避免室內空氣過於乾燥，進而引發脫水等可能增加心臟負擔的情況。

吃出健康心臟　選對食物最關鍵

另外，在飲食方面，許多人習慣透過食補暖身。然而，一些高熱量、高油脂的食物，例如薑母鴨或羊肉爐，可能會對心臟疾病的患者造成負擔。張藝耀主任建議，在飲食上更能關注心臟的健康，具體建議如下：

(1)攝取健康油脂，如：堅果或魚油等

(2)多吃蔬菜水果 

(3)控制鹽分和糖分的攝取 

(4)挑選健康蛋白質，如：低脂乳品或瘦肉 

(5)多攝取全穀雜糧食品 

(6)戒菸限酒，透過培養良好的日常飲食習慣，保護心臟健康。

同時也建議，有心臟相關疾病民眾，在進行飲食調整之前，應該諮詢醫生的建議，以確保調整飲食的安全性。

運動莫輕忽　日常養成良好習慣為上策

規律的運動對於維護心臟健康至關重要，透過適度的有氧運動，能夠提升心臟功能並降低心臟疾病的風險。在寒冷的天氣裡，面對各種冷症和健康風險，保護自己的心臟健康格外關鍵。張藝耀主任強調，上述注意事項不僅適用於寒冷天氣，更應該成為大家良好的飲食和生活習慣的一部分，為心臟健康打造一個堅實的防線，提升身體的整體抵抗力，迎接各種挑戰。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60688

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