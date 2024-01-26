澳網／謝淑薇首奪大滿貫混雙冠軍 Zielinski：盼未來繼續合作
我國網壇一姊謝淑薇在今（26）日在2024澳洲網球公開賽混雙決賽，聯手波蘭選手Jan Zielinski戰勝「美英組合」Desirae Krawczy／Neal Skupski，拿下生涯第7座大滿貫冠軍金盃，此外本次混雙冠軍也是謝淑薇生涯第一座大滿貫混雙冠軍。
記者張志宇/綜合報導
在奪得冠軍後，隊友Jan Zielinski在頒獎台時表示，「我要感謝我的搭擋，直到大賽開始前的最後一刻，我才確定我要和謝淑薇一起打混雙，我們磨合非常好，也許在未來的賽事中盼還能有合作機會，這是一次很棒的經驗。」
2024年澳洲網球公開賽，是謝淑薇生涯首次打進混雙決賽，且就成功拿下生涯第一座混雙冠軍，澳網混雙冠軍可共享16萬5000澳幣（約340萬新台幣）獎金。混雙結束後，謝淑薇將在女雙繼續努力，這是謝淑薇在近四個大滿貫賽三度打入決賽，力拚混雙、女雙單屆雙冠，盼為台灣網壇寫下神紀錄。
謝淑薇此次澳網可說是手感火燙，坐擁6座大滿貫女雙冠軍（法網雙冠、溫網4冠），加上今年澳網混雙冠軍，在四大賽中已獲得7冠，謝淑薇可說是繼2020年重返澳網女雙決賽後，有望延續氣勢再添金喜。
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