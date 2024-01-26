卡森斯到Toyz拾汣茶屋當一日店長！地點曝光　狂送100杯表弟奶茶

澳網／謝淑薇首奪大滿貫混雙冠軍　Zielinski：盼未來繼續合作

▲台灣網球名將謝淑薇與波蘭好手Jan Zielinski生涯首度合作，結果就一路殺進到澳洲網球公開賽混雙決賽，並最終奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣網球名將謝淑薇與波蘭好手Jan Zielinski生涯首度合作，結果就一路殺進到澳洲網球公開賽混雙決賽，並最終奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

我國網壇一姊謝淑薇在今（26）日在2024澳洲網球公開賽混雙決賽，聯手波蘭選手Jan Zielinski戰勝「美英組合」Desirae Krawczy／Neal Skupski，拿下生涯第7座大滿貫冠軍金盃，此外本次混雙冠軍也是謝淑薇生涯第一座大滿貫混雙冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在奪得冠軍後，隊友Jan Zielinski在頒獎台時表示，「我要感謝我的搭擋，直到大賽開始前的最後一刻，我才確定我要和謝淑薇一起打混雙，我們磨合非常好，也許在未來的賽事中盼還能有合作機會，這是一次很棒的經驗。」

2024年澳洲網球公開賽，是謝淑薇生涯首次打進混雙決賽，且就成功拿下生涯第一座混雙冠軍，澳網混雙冠軍可共享16萬5000澳幣（約340萬新台幣）獎金。混雙結束後，謝淑薇將在女雙繼續努力，這是謝淑薇在近四個大滿貫賽三度打入決賽，力拚混雙、女雙單屆雙冠，盼為台灣網壇寫下神紀錄。

謝淑薇此次澳網可說是手感火燙，坐擁6座大滿貫女雙冠軍（法網雙冠、溫網4冠），加上今年澳網混雙冠軍，在四大賽中已獲得7冠，謝淑薇可說是繼2020年重返澳網女雙決賽後，有望延續氣勢再添金喜。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／神！謝淑薇澳網首闖女雙、混雙決賽寫紀錄　「謎之熱舞」爆紅

澳網／謝淑薇混雙奪冠！生涯第7座大滿貫冠軍　超級搶10逆轉勝

澳網／38歲謝淑薇「雙線進擊」超狂！女雙再拚冠　體能恢復成關鍵

澳網／謝淑薇與Zielinski一舉登頂！新搭檔去年4次參賽都首輪出局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞