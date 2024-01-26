護理人力荒！校長盼擴大五專招生名額　教部：先外加名額產學合作

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專科學校教育聯盟建議教育部，專科學校如有寄存名額，先回復予學校，並調整至護理科招生名額；在専科學校總量管制內，准予調整名額至護理科的招生名額。
教育部技職司長楊玉惠回應，針對現行國內護理人力短缺，主要原因是職場環境因素，而非人力培育量不足，應該在職場上進行調整，衛福部已於112年9月提出12項護理人力整備策略計畫，包括增加護理學士班招生名額10%，另考選部亦已將護理師考試每年從2次調增為3次。
楊玉惠指出，今年第3次考試（非應屆考生）已於12月放榜，非應屆考生錄取率從18%提升至38%，共有2760人通過，表示又增加2000多位護理人力，相信透過這些整備策略，能將具有護理師證照人員留在醫療院所，充實國內照顧能量。
楊玉惠提到，現依護理相關團體建議我國護理人才培育應以學士為主力，因此教育部針對五專護理科每年核定的招生名額，以不增加為原則。
對此，專科學校教育聯盟盼教育部比起學歷，更該重視學力，對於護理人員，應以專業證照資格認定，不該有學歷迷思，且經過聯盟訪談，醫院、診所都很喜歡五專護理科畢業生，覺得刻苦耐勞又好用；且五專護理科成立幾十年，其教學設備、師資和管理各方面均很完備，比新設護理科系培育護理師更具擴充性、延展性和立即性，因此，若能擴大五專學生的招生名額，將能延攬更多的優質適性學生加入護理專業的行列，希望教育部多審酌。
楊玉惠回應，教育部已研議護理類「產學攜手合作計畫專班（5+2方案）」的辦理方式，盼先以外加名額、與醫療院所合作規劃契合式課程等方式，增進五專畢業學生一邊就業、一邊進修需求，之後再視方案效益，也許有機會擴大招生名額。
另外，衛福部今天公布113年3月起將實施最新三班護病比標準，盼能減輕醫護負擔、留住護理人力，衛福部長薛瑞元提到，依照該標準，預估醫學中心短缺3545人、區域醫院短缺3455人、地區醫院短缺582人，總計會產生7582人的缺口，因此除了夜班獎勵之外，也設立醫院達標獎金，盼醫院也能推出相關措施留住護理人力和招收新人
針對護理人力供應方面，薛瑞元表示，每年約9300位應屆畢業生，有7500到8500人領證，僅4500到5500人在領證當年開始執業、從事護理工作，新領證的職業率落在61%到63%左右。
薛瑞元進一步指出，每年流失的護理師人數與回流人數相當，都落在4500到5000人，但「流失的部分多是資深人員，回流的是領證後再進修的資淺新人」。
對於資深人員流失的原因，薛瑞元解釋，一大部分是因為生涯到了某個階段，需要照顧小孩、家人或長者等，覺得要輪三班對生活造成不方便，因此選擇離開護理職場，雖2023年有多辦一次考試，但有些是進入長照單位、診所等機構就職。