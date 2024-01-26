澳網／謝淑薇成為台灣網壇第一人 拚單屆混雙、女雙雙冠超狂紀錄
台灣網球一姊謝淑薇在澳洲網球公開賽創造了台灣網球的歷史，成為首位在大滿貫混雙奪冠的台將，她與波蘭選手Jan Zielinski首度搭配，就在混雙決賽中展現了驚人的實力，更成功阻止「美英聯軍」Desirae Krawczy／Neal Skupski締造紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
在今年澳網之前，世界排名第17的Zielinski從未在大滿貫賽混雙贏球，而世界排名第6的謝淑薇則在過去的24次大滿貫混雙比賽中從未進入過決賽，兩人首度合拍出擊一路高歌猛進直接奪冠。
「台波聯軍」的冠軍之旅，也阻止了Krawczyk和Skupski締造歷史，30歲Krawczyk曾在2021年橫掃法網、溫網和美網混雙冠軍，生涯獨缺澳網混雙冠軍，但這回敗在謝淑薇手下，未能完成職業生涯混雙大滿貫成就，無緣寫下自網球公開賽時代以來的第5人紀錄，而34歲的Skupski原本有可能成為33年來首位贏得澳網混雙冠軍的英國球員。
謝淑薇在混雙奪勝之後，還有機會在28日女雙決賽再次奪冠，力拚單屆混雙、女雙單屆雙冠超狂紀錄；女雙她將與比利時老搭檔Elise Mertens攜手出戰。
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