幫金雞禦寒！3名男子合資買一本2000元刮刮樂 幸運抱走百萬元
台灣彩券公司今（2024）年春節限量的「2000萬超級紅包」已開賣，由於百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，其中三獎100萬元多達1000個，也持續傳出刮中大獎的好消息，台中市就有3名男子合資買了一本「2000萬超級紅包」，由於彩券行一早才幫店裡供奉的金雞準備溫水，並放在刮刮樂櫃檯，沒想到客人就幸運刮中百萬元，直呼金雞幫店家帶來好財運。
記者顏真真／台北報導
今年台彩推出的「2000萬超級紅包」，同樣每張售價2000元，頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元更多達1000個，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，也吸引許多民眾搶先買來刮刮看，看自己是否幸運中大獎，並陸續傳出有人中獎的好消息，台中就有3名男子合資刮中百萬。
台彩也轉述彩券行的說法，被刮出100萬獎金的是位在台中市漢口路「錢進彩券行」，還是3名男子合資中獎。他們當天進店就說要買一本「2000萬超級紅包」，刮著刮著坐在中間的男子念念有詞：「好像刮到100萬元了」，身旁友人跟彩券行店員都一臉驚訝覺得怎麼可能。
彩券行店員陳小姐則透露，最近因為早上天氣比較冷，會幫店裡供奉的金雞準備溫水，為了讓祂與客人更靠近，都直接讓祂擺在刮刮樂櫃檯上，剛好祂頭擺動的角度也像是在幫客人挑選刮刮樂，客人有中獎，也愛往裡面丟些零錢，分享喜氣，看來是金雞開心幫店家帶來好財運。