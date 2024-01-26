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台股衝萬八、但今年金融市場其實壓力超大！各國大舉發債成隱憂

▲睽違快2年，台股萬八榮歸，不過事實上，今年金融市場巨大壓力仍存。（圖／擷取自Pixabay）
▲睽違快2年，台股萬八榮歸，不過事實上，今年金融市場巨大壓力仍存。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

睽違快2年，台股萬八榮歸，不過由於盤勢看起來全靠台積電「一個人的武林」發威，而非類股輪動雨露均霑，引發市場憂慮。台經院景氣預測中心主任孫明德今（26）日揭今年金融市場可能會出現的隱憂，主要包括美國尚未採取降息措施，以及各國政府與大型企業大舉發債等因素，使得市場上資金的流動性受到排擠。

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台灣經濟研究院預測，今（2024）年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐，外需表現回溫，推估國內經濟成長率將達3.15%，維持去（2023）年11月的推估。

原以為去年下半年，美國會隨物價降緩，而逐步採取降息措施，豈料去年7、8、9、12月物價漲勢再起，今年1月恐再有一波走升，如今物價漲、油價也漲，使得降息時間落點充滿不確定性。世界機構預估，今年上半年全球金融壓力不小，若美國的降息措施拖至下半年才開始進行，全球經濟恐更加不妙。

美國僅以1年3個月的時間，就把利率從0升到5.5%，是21世紀以來速度最快的一次，如今的利率居高不下，近日歐洲央行開會，也並無提及有實施降息的打算，「美國不提降息、歐洲也不提降息，兩大區域利率高高掛，金融市場當然會感受到壓力！」

回顧1月第一週，台股與美股雙雙表現慘澹，兩週的時間，美股指數勁揚再創歷史新高，台股也成功衝上萬八，孫明德表示這三週股市的整體表現，預示今年金融市場的不穩定，再者，今年許多國家在1月的前20天發債，如波蘭、印尼在1月前4天就發了220億美金的公債，沙烏地阿拉伯在9日發了120億的公債，近幾日台灣幾家大型壽險公司與企業也全在發債。

發債的結果是什麼？孫明德回應，市場上的資金就這麼多，大家都在發債，把錢往自家搬，「市場上的錢變少了，股市怎麼漲？」故接下來股票市場的壓力不僅僅只是來自於美國遲遲不願降息，還加上多國與企業大舉發債，將資金抽走。

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