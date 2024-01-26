MLB／曾跟張育成搶位置 前紅襪工具人Arroyo小聯盟約轉戰釀酒人
根據大聯盟（MLB）記者Adam McCalvy在（26）日報導指出，密爾瓦基釀酒人將以小聯盟約附帶大聯盟春訓，簽下前波士頓紅襪工具人Christian Arroyo，若Arroyo能順利從大聯盟開季，將可以獲得150萬美元的薪資，其中合約中還包括50萬美元的激勵獎金。
記者張志宇／綜合報導
Christian Arroyo去年還未紅襪效力，更在季初時與我國野手張育成一同在內野搭檔，更同時也是張育成競爭內野位置的競爭者，但隨著紅襪在去年季中換來Luis Urias後，Arroyo便遭到指定讓渡，剩餘賽季皆在3A度過。
Christian Arroyo生涯至今共效力過聖地牙哥教士、坦帕灣光芒與波士頓紅襪，在過去4季中 Arroyo皆為紅襪效力，共出賽224場，打擊率0.264，累積18轟、93分打點，攻擊指數0.716，在7年大聯盟生涯中，則是出賽295場，打擊率為0.252、掃出20轟與120分打點。
釀酒人此次簽約是看上Christian Arroyo能守內野任何位置，且能支援鎮守外野，便選擇以小聯盟約附帶大聯盟春訓帶回Arroyo，美媒分析透露，因為釀酒人目前二壘手位置尚未底定，Arroyo若順利進到大聯盟，將有望在二壘防區獲得機會。