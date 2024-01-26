2024年貨大街開跑！全台各地活動總整理　逛街試吃抽機車、iPhone

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台北最知名的年貨採買之處屬迪化街，各種南北乾貨、零食、中藥材、罐頭、果乾等，過年必備的品項一網打盡，2024年迪化街年貨大街時間訂於1月26日~2月8日。
今年迪化街也會與附近商圈商共同舉辦台北年貨大街系列活動，包含有「抓紅包抽獎」，於《台北市商業處-我是商Ya人》臉書粉專按讚，並完成以下任務2擇1，即可獲得抓紅包遊戲機會一次。
▪ 與龍來抓紅包、好運一條龍或共創年味燈區合照，將照片上傳於個人 IG 或 FB 頁面設為公開，並 Hashtag #2024台北年貨大街、#龍來抓紅包，即可獲得抓紅包資格。
▪ 迪化街商圈範圍店家消費滿三百元(含)以上，出示當日消費憑證，即可獲得抓紅包資格。
另外每天下午 1 點起至晚上 8 點，永樂廣場將會展開斗方春聯DIY。
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日期：1月26日~2月8日
重點活動：抓紅包、春聯DIY
📍桃園年貨大街
2024桃園首度推出桃園年貨大街，活動首場會在即日起~1月28日於中壢A22老街溪站旁廣場登場，第二場則會在2月1日~2月5日於桃園藝文廣場展開。將匯集近百攤商家，包含湖南臘肉、香滷豬腳、花生堅果乾貨、應景盆栽花卉、妝點飾品及年節特色禮盒。
此次中壢A22老街溪站旁廣場還串聯全市14座公有市場，推出12款年節大禮包，並規劃了「消費滿千享雙重好康」、「一元競標」、「龍寶專屬禮」等活動。
▪ 滿千送好康：
即日起-1月28日Ｍ憑集點卡於攤位消費滿100元可集1點，集滿10點可至服務台扭蛋1次，每日100份，換完為止。加碼至桃園購物節攤位完成指定任務，可換抽獎券1張，抽電動機車等大獎。
▪ 一元競標：
1月27日、1月28日於舞台前進行競標，每日提供20份福袋(市值1,000元)。
▪ 龍寶專屬禮：
1月28日生肖屬龍的民眾出示相關證件，即可兌換小禮品，限量80份。
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日期：中壢A22老街溪站旁廣場1月24日~1月28日、桃園藝文廣場2月1日~2月5日
重點活動：中壢A22老街溪站旁廣場推出滿額集點，可抽電動機車
📍台中天津年貨大街
今年2024年台中天津路年貨大街於1月26日~2月8日，將會封街集結上百個攤位，包含糖果零食、服飾、美食小吃、日常用品、南北雜貨等。
今年並推出滿300元即可參加抽獎，有機會抽中機車、IPHONE、萬元獎金等大獎，於1月27日還有限量100份福袋開搶，大獎有IPHONE 15及2000元購衣券唷
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日期：1月26日~2月8日
重點活動：消費滿300元可抽獎，最大獎為機車、IPHONE、萬元獎金。
📍高雄三鳳中街年貨大街
南台灣最大的年貨大街，過年年菜必備的香菇、鮑魚、干貝等南北雜貨，另外還有餅乾零食、年節禮盒等。今年日期訂於1月20日~2月9日
今年推出「好運龍來抽開運小紅包」活動，即日起～𝟮月𝟲日至三鳳中街消費不限金額，加入「三鳳中街𝙇𝙄𝙉𝙀@官方帳號」，上傳採購年貨照片至「三鳳中街𝙇𝙄𝙉𝙀@」，經小編確認後，即可抽開運小紅包，1個帳號限抽乙次。
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日期：1月20日~2月9日
重點活動：消費不限金額加三鳳中街𝙇𝙄𝙉𝙀@官方帳號，抽紅包。