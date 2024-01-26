美中高層將會晤、商談紅海 路透：中國要求伊朗遏止胡塞襲擊行為
中美雙方證實，中共中央政治局委員、外交部長王毅，將於26日至29日訪問泰國，期間會在曼谷與美國總統國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）會晤，共商紅海危機處理，有外媒引述消息稱，中國已要求伊朗協助遏制葉門反政府組織「胡塞武裝」（Houthi，青年運動）在紅海襲擊船隻。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，伊朗方面的消息人士透露，中國和伊朗近期舉行的幾次會議上，雙方討論了2國關係、紅海局勢和貿易等問題，中國提出如果自身利益受到任何形式的損害，就會影響與德黑蘭的生意往來，所以請伊朗協助，讓胡塞組織保持克制。
伊朗消息人士稱，北京方面已明確表示，如果任何與中國有關的船隻遭到攻擊，或該國的利益受到任何形式的影響，它將對德黑蘭感到「非常失望」。葉門也有政府人士透露，他們知道包括中國在內的幾個國家，有在試圖影響伊朗並進一步控制胡塞武裝。
分析認為，中國對伊朗具有潛在影響力，伊朗未來也希望能吸引更多來自中國的直接投資，但出於多重因素考量，中國迄今不願在檯面上善用其影響力，而是更傾向於搭美國的便車，透過武力反制胡塞來維護紅海的航行自由。
此外，北京也意識到，伊朗雖然對胡塞組織的影響頗大，但德黑蘭也並非完全掌控該組織。何況，儘管中國對伊朗也很重要，但除了葉門胡塞，德黑蘭在加薩、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克等地，也都有代理人政權或組織，其區域聯盟和優先事項，才是占據它決策過程的重要因素。