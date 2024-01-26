繼「我的美麗日記」後再創顛峰！統一藥品新代面膜品牌獲國際殊榮
統一藥品繼「我的美麗日記」大獲成功後，2022年推出的全新品牌BEYOND YOUTH更於近期再創顛峰，以優異品質與保養體驗，連續兩年奪下有「美妝界奧斯卡」之稱的法國維多莉亞美妝大賞《Victoires de la Beauté》 國際高規格殊榮。
記者鄭妤安／台北報導
《Victoires de la Beauté》每年都會針對大量美妝產品採取「盲測」評比，讓消費者在不受到任何影響下體驗產品，獲得最精確、最真實的產品評價。 由統一藥品推出的「BEYOND YOUTH極藻奢滑禮盒」不僅獲得消費者喜愛及全球注目，更連續兩年獲得法國維多莉亞美妝大賞獎項肯定。
BEYOND YOUTH主要注入海藻能量，推出三款不同性質的產品，分別為極藻修護精華面膜、極藻保濕精華面膜、極藻煥白精華面膜，統一藥品保證不添加Paraben等化妝品中常見的一系列防腐劑成分，以及酒精、礦物油、色素、前宜興螢光劑成分，面膜本身採用超導極細植物纖維布膜，擁有高柔軟親膚性。
為歡慶連續2年獲獎，BEYOND YOUTH搶先於康是美推出限定販售禮盒「極藻臻藏得獎禮盒」，邀請消費者們共同體驗極藻魅力。禮盒設計以浪漫薰衣草色搭配柔和蜜桃，偕同金色獎章的映襯，透過色彩傳達出品牌和消費者共享獲獎的喜悅意象，展現出Beyond Youth溫暖陪伴消費者藉此體驗沉浸式的極藻保養。