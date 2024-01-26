三上悠亞夢幻辦公室曝光！砸千萬裝潢圓夢 女神力邀粉絲當同事
由偶像轉型成AV女優的日本女星三上悠亞，去年滿30歲宣布退休，自行創業當老闆，日前曝光砸千萬元日幣（約212萬元台幣）裝潢的豪華辦公室，華麗家具與燈光設計，讓整體氣氛相當溫暖，她自認「這是最可愛的辦公室」，雖然空間不是很大，卻集結了可愛的元素與自己喜歡的東西，對於辦公室的裝潢成果非常滿意，開心邀請人才一起來工作，成為她的同事。
記者江芷稜／綜合報導
三上悠亞不再拍攝成人影片，讓許多粉絲心碎，不過她經常在網路拍攝影片與粉絲分享，並放送穿和服泡溫泉的美照，維持高度互動性。她透露決定創業後，因為只有自己一個藝人，員工也不多，沒有設立辦公室，後來在母親與助理加入幫忙後，她期盼能好好發展個人事業，需要一個能正常運作業務的地方，決心設置一個辦公室。
三上悠亞說，這是一件大事，因為在東京設立辦公室需要花費大量資金，為了營造一個舒適的工作環境，她希望有一個非常可愛的辦公室，尤其是環境非常重要，非常注重每一個細節，特別拍影片給粉絲看，從決定牆壁、窗簾、地板、地毯顏色與材質開始，她都親力親為參與設計，整個裝潢過程約1個半月。
裝潢完成後，三上悠亞親自開箱辦公室的超豪華內裝，裡面包含服飾品牌的試衣間、化妝室，還有方便她做直播的空間、員工討論的會議室，配色幾乎都是溫暖的金色、米色、粉紅色，充滿可愛的元素，還有金碧輝煌的陳列架、華麗水晶燈，都很符合自己的喜好，讓她直呼「非常完美」，希望能在這個空間裡創造許多偉大的事物。三上悠亞不忘宣傳公司、公開徵才，邀請大家來夢幻的辦公室一起共事。
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