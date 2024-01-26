啦啦隊熊霓被爆祕戀江大成！胡瓜不滿背鍋半年 籲男方出面說明
啦啦隊女神熊霓日前被拍到與徐薇之子江大成約會密戀，讓胡瓜無奈直呼：「扛了半年的黑鍋！」今（26）日胡瓜現身受訪時還原一切，不解為何當初鬧緋聞時，熊霓和江大成沒有第一時間幫忙澄清，雖然百般無奈，但還是祝福熊霓幸福。此外，胡瓜還透露，雖然熊霓沒有和他親自道歉，但熊爸爸有傳訊關心，「很抱歉！造成你們家困擾！」希望江大成應該要出面。
記者詹鎰睿／綜合報導
胡瓜今日邀請媒體出席餐敘，他強調，「如果我有錯的話，你們（指媒體）不必對我手下留情！」他說，過去曾幫過江大成推薦書籍，結果用他的話去得到碩士論文，至今都沒有得到一聲感謝，如今發生這件事情，緋聞鬧得不可開交，「你10月份被拍到時候，你應該要替你女友（熊霓）出來澄清一下吧！」
胡瓜略有不滿的提到，在今年10月被外界猜測太太丁柔安因為熊霓的關係沒有出席金鐘獎，事實上是丁柔安的阿嬤剛離世，並直指江大成和熊霓，「你們出面澄清，不就沒事了嗎？」認為年輕人談戀愛光明正大，不應該遮遮掩掩，但也有可能是啦啦隊關係需要保密。
雖然鬧成這樣，熊霓也沒主動告知胡瓜有男友一事，但胡瓜依舊選擇繼續合作，雙方沒有交惡，無奈卻被外界寫成這樣。胡瓜強調，今天只是想再次還原一切，雙方沒有交惡，也沒有切割一事。此外，胡瓜還提到，熊霓爸爸有傳訊致歉，「說抱歉造成我們家困擾這樣！」
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