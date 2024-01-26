葉諾帆慘被貨車輾過「命根子斷了」！鬆口術後狀況　遇寒流腿痛爆

啦啦隊熊霓被爆祕戀江大成！胡瓜不滿背鍋半年　籲男方出面說明

▲胡瓜無奈澄清與啦啦隊女孩熊霓的緋聞，呼籲熊霓男友江大成應該要出面解釋一切。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲胡瓜無奈澄清與啦啦隊女孩熊霓的緋聞，呼籲熊霓男友江大成應該要出面解釋一切。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

啦啦隊女神熊霓日前被拍到與徐薇之子江大成約會密戀，讓胡瓜無奈直呼：「扛了半年的黑鍋！」今（26）日胡瓜現身受訪時還原一切，不解為何當初鬧緋聞時，熊霓和江大成沒有第一時間幫忙澄清，雖然百般無奈，但還是祝福熊霓幸福。此外，胡瓜還透露，雖然熊霓沒有和他親自道歉，但熊爸爸有傳訊關心，「很抱歉！造成你們家困擾！」希望江大成應該要出面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡瓜今日邀請媒體出席餐敘，他強調，「如果我有錯的話，你們（指媒體）不必對我手下留情！」他說，過去曾幫過江大成推薦書籍，結果用他的話去得到碩士論文，至今都沒有得到一聲感謝，如今發生這件事情，緋聞鬧得不可開交，「你10月份被拍到時候，你應該要替你女友（熊霓）出來澄清一下吧！」

▲胡瓜。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲胡瓜透露，有意要和歐弟共同主持節目，有望看到師徒倆聯手出擊，抱回金鐘獎。（圖／記者詹鎰睿攝影）
胡瓜略有不滿的提到，在今年10月被外界猜測太太丁柔安因為熊霓的關係沒有出席金鐘獎，事實上是丁柔安的阿嬤剛離世，並直指江大成和熊霓，「你們出面澄清，不就沒事了嗎？」認為年輕人談戀愛光明正大，不應該遮遮掩掩，但也有可能是啦啦隊關係需要保密。

雖然鬧成這樣，熊霓也沒主動告知胡瓜有男友一事，但胡瓜依舊選擇繼續合作，雙方沒有交惡，無奈卻被外界寫成這樣。胡瓜強調，今天只是想再次還原一切，雙方沒有交惡，也沒有切割一事。此外，胡瓜還提到，熊霓爸爸有傳訊致歉，「說抱歉造成我們家困擾這樣！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
▲被問到會不會影響夫妻倆感情。胡瓜與丁柔安還用行動證明，互動十分可愛。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲被問到會不會影響夫妻倆感情？胡瓜與丁柔安還用行動證明，互動十分可愛。（圖／記者詹鎰睿攝影）

熊霓被爆和江大成熱戀消費胡瓜　罕見發文訴心聲：不想辯解

不是熊霓！胡瓜獻飛吻給啦啦隊女神　她被起底是潘若迪愛徒

67歲陳美鳳「開叉到肚臍」深V迎龍年！胡瓜率百位藝人錄除夕節目

胡釋安翅膀硬了！上節目大膽討獎金　胡瓜怒翻舊帳：把我車開壞耶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞