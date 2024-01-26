長榮勞資歧見大態度硬！交長曝這點談不攏　罷工恐影響逾10萬旅客

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長榮航空坦言，不樂見罷工情事的發生，仍會在1月24日與機師工會協商的基礎上努力研擬可行方案，並與工會持續協商，希望能進一步達到共識。
長榮航空說明，一旦機師工會正式罷工，將於第一時間在公司官網、手機App公告受影響的航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動資訊，並提供行程受罷工影響之旅客退票及改票免收手續費的服務，同時也會盡最大努力將旅客簽轉至其他適合的航班。
今王國材接受媒體採訪時回應，到昨天晚上，感覺雙方的差距還是很大，交通部也持續與勞資雙方溝通，希望雙方的條件可以再趨近一點，「的確這次勞資雙方的態度都比較強，要達成共識過程比較辛苦」。
王國材進一步指出，雙方歧見差距比較大的部分主要在薪資，工會希望調整機師薪資結構20%，這部分很難達到共識。
被問及有無疏運備案，王國材表示，整體大概都有一定準備，春節期間每一天出入境人數約為15.1萬人，其中3.8萬人搭乘長榮航空，預估受罷工影響的旅客則佔1.5萬人，大約為整體1成，但不同航線有時也會互相影響，因此實際受影響人數會比1成還要高。春節期間若以每日1.5萬人受影響計算，7天連假超過10.5萬名旅客都將遭受波及。
先前王國材處理華航罷工時態度明確，也支持訂定罷工預告期1周以上，為何至今還沒修法？王國材解釋，當時勞團極力反對，因為這涉及勞資爭議處理罷工，也希望民航法可以修正，但法律修正需要經過立院，無助於眼前的危機，現在重點還是要先避免罷工。