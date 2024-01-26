8隻鸚鵡狂嗆遊客髒話爆紅！動物園「幫轉學」盼改善：這風險很大
鸚鵡智商相當高，能學會人類的語言，但有時這樣太過聰明卻也帶來困擾。位於英國的林肯郡野生動物園，就有8隻鸚鵡染上說髒話的習慣，時常對來訪遊客狂噴粗話，卻因此意外爆紅。但園方仍打算解決這個情況，決定祭出「極度冒險的矯正方法」，將牠們與另外92隻不說髒話的鸚鵡關一起。
記者潘毅／綜合報導
林肯郡野生動物園在2020年8月收容了5隻非洲灰鸚鵡，沒想到當他們開始外出見遊客不久之後，一個個開始學會了髒話，後來罵髒話的習慣又感染了另外3隻鸚鵡，最終產生了6隻男聲、2隻女聲版髒話鸚鵡小隊，這樣的狀況讓園方困擾，但遊客們卻愛死牠們了。
保育人員Jess Newton過去就分析，這些聰明的小鸚鵡，很可能是無意間學習了遊客罵髒話，隨後進行模仿，卻發現人們對此感到吃驚，還會開懷大笑，這便激起了他們的表演慾望，也讓髒話鸚鵡小隊爆紅至今，每天都吸引大批遊客特地朝聖，甚至與鸚鵡開心對罵，園方也沒有收到過任何投訴。
即便如此，動物園方仍開始想辦法要讓髒話鸚鵡小隊回到正常型態，目前飼養員現在將這8隻鸚鵡，轉移到另一個有著100隻不說髒話的鸚鵡籠中，希望能產生「教化薰陶」的效果。
動物園總經理尼科爾斯（Steve Nichols）也與鸚鵡相處了35年，針對這樣的決策，他也無法保證成效：「當髒話進入牠們的詞彙庫後，就已經一生不會忘記，預期希望髒話小隊能像其他鸚鵡模仿關門、車輛等聲音，減少爆粗口的頻率，但也有可能我們會收穫100隻會罵人的鸚鵡」。