沈建宏市場擺攤「穩賺上班族月薪」 日賣130隻雞腿剁到筋膜炎
31歲「最帥童星」沈建宏在菜市場擺攤賣雞腿，日前上《新聞挖挖哇》公開單日收入，沈建宏業績好的時候1天賺8000元，以單月擺攤6天計算，賣雞腿賺4萬8000元，不過1天處理130隻雞腿下來，沈建宏開始有板機指、筋膜炎的症狀，睡覺還會睡到半夜痛醒。
記者羅凌筠／綜合報導
沈建宏與網紅女友Bella交往2年多，想存結婚基金，Bella以前有澳洲打工的經驗，發現打工認識的朋友回台灣後在賣雞腿，意外帶沈建宏接觸到擺攤這行，沈建宏剛開始也放不下明星光環，坦言：「一開始沒有面子，口罩戴很低，但是雞腿賣不出去，壓力就來，還是要拋下面子，勇敢跨出那一步。」
沈建宏擺攤3個月下來，最遠跑到中壢市場，1天只睡3小時，剁雞腿剁到右手長繭，扯開嗓門叫賣，他擔心肌腱發炎彈不了琴，嗓子壞了唱不了歌，對藝人身分有影響，但是為了35歲前存錢結婚還是拚，「女友大我2歲，不要讓她等太久。」而Bella自己經營酒吧，月入20萬上下，還跟沈建宏一起投資醫美診所、皮拉提斯教室等生意。
沈建宏10歲參加《我猜我猜我猜猜猜》最帥小學生單元，因長相神似王力宏被挖掘出道，還被何潤東收來當乾兒子，入行以來拍過《原味的夏天》、《泡沫之夏》、《宸汐緣》、電影《刺青》等作品。
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