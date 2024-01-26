艾瑪史東「正面裸身」開戰太火辣！對《可憐》性愛整天欲罷不能
探照燈影業年度金獎大片《可憐的東西》，風光獲得奧斯卡最佳影片等11項大獎提名，艾瑪史東更成為史上第二位最佳影片、影后雙料入圍者！最新幕後花絮突破尺度上限，艾瑪史東演出的「貝拉」一角更直呼：「怎麼不整天愛愛！」
記者黃雅琪／綜合報導
第96屆奧斯卡金像獎入圍名單公佈，《可憐的東西》獲得最佳影片、導演、女主角、男配角等11項大獎提名，成為入圍第二多獎項的電影，主角兼製片艾瑪史東更成為繼奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼之後，再度同時入圍最佳影片並問鼎影后的女演員，她由衷感激地說：「獲得11項提名就像一場超現實的夢，影藝學院讓我同時以演員和製片身分晉身優秀入圍者之列，並且提名許多獎項肯定本片，令我銘感五內！」
第四度入圍奧斯卡的馬克魯法洛興奮地說：「我何其榮幸能夠從事電影創作，獲得影藝學院肯定更是演員的至高榮譽，感謝我們偉大的導演尤格藍西莫，以及願意一探本片究竟的觀眾們！」尤格藍西莫除了感謝幕前幕後全體團隊，更特別恭喜雙料並首度以製片身分入圍的艾瑪史東，感激與她攜手再造難忘成就。
最新幕後花絮「貝拉篇」，由艾瑪親自介紹這個令她最愛的角色，作為一個實驗品，貝拉不斷在學習中明白如何融入社會，隨著她的行為越發自主，身邊的人就越感挑戰；艾瑪也提到貝拉歷程及本片的重要環節「性愛」，探索人類原始的生理慾望，令貝拉十分著迷，更體認性愛對於人生的不可或缺，甚至才剛「初體驗」完就欲罷不能，還反問大家：「怎麼不整天愛愛！」
飾演貝拉也讓艾瑪感到接受生而作為女人的一切，包括自由、恐懼與勇氣，她也感謝導演尤格藍西莫邀她擔任製片，讓她獲得更深入參與的契機，是單純身為演員無法擁有的珍貴體驗。《可憐的東西》2月8日上映。
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