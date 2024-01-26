吐瓦魯大選今登場！是否斷交、影響對台態度　3名候選人不可不知

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吐瓦魯大選在台灣時間清晨4時30分、當地時間上午8時30分開始，由於許多島嶼居民少於1500人，因此各區票數最高的候選人勝負往往只有少數幾票差距，目前值得關注的候選人包含現任總理拿塔諾、現任財長塞夫潘恩紐與反對派領袖、前總理索本嘉。
現任總理拿塔諾（Kausea Natano）是由吐瓦魯最大選區富納富提（Funafuti）選出，但就算這次投入選舉且成功連任議員，可能也無法在該國選舉機制下再次取得總理職務。
拿塔諾支持吐瓦魯與台灣的牢固關係，並可能持續這項支持，在全球暖化的危機下，作為地勢低窪的環礁國家，他也試圖以填海的方式，將吐瓦魯島嶼升高至海平面以上4至5公尺。
塞夫潘恩紐（Seve Paeniu）則是有意爭取總理職位的現任財政部長，此前他向外媒透露將於選後重新審視與台灣的外交關係，並稱未來政府立場取決於「哪個夥伴國家能回應並支持吐瓦魯實現發展優先要務和期望」，我國外交部則強調多名吐瓦魯官員和政界人士都重申會繼續捍衛兩國友誼的立場，上述相關言論不排除是當事人為競選連任而提出個人政治主張，不代表吐國官方立場。
塞夫潘恩紐是其所在選區努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區的唯二候選人之一，因此在沒有第三名對手的情況下，篤定會在新國會取下席次。
曾任吐瓦魯前總理以及駐台大使的索本嘉（Enele Sopoaga）同樣有意再度角逐總理職務，而作為吐瓦魯目前主要的反對派領袖，索本嘉和現任總理都是友台派，支持該國與台灣的密切關係。
不過，索本嘉並不支持澳吐去年11月簽訂《澳吐好鄰聯盟協定》（Australia-Tuvalu Falepili Union），該項協定是澳洲第一次與南太平洋島國簽訂全面協定，表明澳洲對吐瓦魯的重視，協定中也提及澳洲會協助該國因應重大天災、流行病和軍事侵略，但目前上獲得批准，同時該協議賦予了澳洲對於吐瓦魯與其他國家（包含中國在內）達成安全與國防協議的否決權。
這項協議被吐瓦魯反對派視為「單向協議」，索本嘉也稱若重返執政地位，將會廢除這項條約。