中華職棒／「雷公」加盟！台鋼雄鷹守護神降臨 將扛終結者位置
為備戰一軍賽季，台鋼雄鷹1月18日展開春訓，兩名日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人皆隨隊開始訓練，隨後台鋼雄鷹公開首名美籍投手為先發左投哈瑪星（Nick Margevicius）、首名洋砲為魔鷹（Steven Moya），今天再公布左投雷公（Reymin Guduan）加盟，預計將扛下台鋼雄鷹終結者重任。
記者黃建霖/綜合報導
雷公2017、2018、2019、2021年都曾登上大聯盟，生涯在MLB共43場出賽都是後援，總計投39局送出31次奪三振，防禦率7.38；2022年在墨西哥聯盟33場出賽同樣皆為後援，拿下13次救援成功，29.2局送出34次奪三振，防禦率3.94；之後參與多明尼加冬季聯盟，在2023-2024賽季20場後援登板拿下12次救援成功，共投22.2局僅被擊出16支安打，送出18次奪三振，防禦率1.99，展現壓制力。
台鋼雄鷹積極補強左投，原本陣中王溢正、陳柏清、許育銘、王柏傑、曾奕翔、黃群之外，季後更是左投大進補，先透過交易獲得江承諺，再從自由球員市場網羅賴鴻誠，加上兩名先發洋投笠原祥太郎、哈瑪星，以及今天公布的終結者雷公，陣中左投人數來到11人。