胡瓜震撼宣布「加開4檔新節目」！曝好友辛龍近況 1原因婉拒錄影
「綜藝天王」胡瓜縱橫演藝圈多年，手上握有好幾檔長壽節目，陪伴觀眾們長大。今（26）日胡瓜出席餐敘，再度拋出震撼彈，包含YouTube網路節目在內，今年有望加開4檔新節目，除了要和徒弟歐弟主持之外，還會與胡勢安、小禎共同出擊，希望再度敲響金鐘獎。
記者詹鎰睿／綜合報導
胡瓜提到，他今年會有好幾項重大計畫，先是透露未來將和歐弟聯手主持節目，目前還在規劃當中，師徒倆會先在除夕節目上試水溫。接著，胡瓜還說，他還會和女兒小禎、兒子胡釋安攜手主持節目，希望有朝一日能和家人一同走上紅毯完成心願。
另外，胡瓜悄悄透露已經和TVBS談好，今年會合作一檔新節目，來賓前所未有，性質與以往不同，雖然胡瓜語帶保留，不願透露細節，結果卻被一旁的女徒弟葉欣眉戳破，「一定是益智節目啊，不然找瓜哥搞笑嗎？」頓時讓胡瓜語塞，有趣的互動逗笑全場。沒想到這還不夠，胡瓜再度表示，農曆年後將擴展網路節目，確定進軍新媒體，近期也積極經營社群平台。
談到辛龍近況？胡瓜坦承，他有想過邀對方來上除夕特別節目，但辛龍覺得橋段會跟劉真生前的表演內容太像，就怕觸景傷情，最後還是婉拒。最後胡瓜感嘆，「我希望他可以走出來，但他還沒那麼快！」並透露辛龍目前就在家專心顧小孩，而且笑聲還滿開朗的，希望有一天能邀請對方來家裡吃飯。
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