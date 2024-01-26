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小S全裸老公不看！許雅鈞安慰老婆　一舉動被抓包敷衍：很可惡

▲小S（左）和老公許雅鈞結婚將近20年，她抱怨現在全裸老公都不想看，質問對方得到安慰，卻發現是在敷衍，讓她氣喊「這真的很可惡。」（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（左）和老公許雅鈞結婚將近20年，她抱怨現在全裸老公都不想看，質問對方得到安慰，卻發現是在敷衍，讓她氣喊「這真的很可惡。」（圖／翻攝自小S臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

45歲藝人小S（徐熙娣）2005年嫁給圈外人許雅鈞，即便丈夫多次被拍到夜生活精彩，小S仍替兩人婚姻背書，強調夫妻倆很幸福、也很信任。近日她在自己節目《小姐不熙娣》上聊到，結婚將近20年，自己現在全裸在老公旁邊，對方都不看一眼，讓她忍不住抱怨「這真的很可惡！」

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▲小S全裸在老公旁邊她也沒反應，質問對方「是不是不愛我了」。（圖／小姐不熙娣YouTube ）
▲小S全裸在老公旁邊他也沒反應，質問對方「是不是不愛我了」。（圖／小姐不熙娣YouTube ）
小S主持的節目《小姐不熙娣》近日談到以「熟女妻魅力令人無法阻擋」主題，小S也忍不住抱怨，結婚久了加上年齡漸增，以前在家只要沒穿內衣稍微激凸，就會被老公要求再套上一件衣服；現在無論小S做什麼，老公都不再有反應，而且小S若想與他有親密接觸，許雅鈞會以「我感冒」為由閃避。

▲小S說老公敷衍回應「很性感」，眼神卻沒離開過手機。（圖／小姐不熙娣YouTube）
▲小S說老公敷衍回應「很性感」，眼神卻沒離開過手機。（圖／小姐不熙娣YouTube）
此外，小S透露，自己在洗澡的同時老公在上廁所，還會偷瞄老公有沒有在看她。不料，許雅鈞只是專注地上廁所，加上用手機玩遊戲，讓小S忍不住質問老公：「寶貝，你是不是真的很不愛我了？我全裸在你面前，你都不覺得值得一看嗎？」老公回應她：「不會，很性感」，眼神卻全在手機上，沒看過老婆一眼，讓小S氣喊：「這真的很可惡！」

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