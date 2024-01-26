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YouTube安卓版App爆「閃退」災情　針對受災戶提供「3解決」方案

▲YouTube Android App版本爆發災情！國外有用戶在更新完最新版本後，出現閃退狀況，且移除再重新安裝依舊無解。（圖／擷取自Pixabay）
▲YouTube Android App版本爆發災情！國外有用戶在更新完最新版本後，出現閃退狀況，且移除再重新安裝依舊無解。（圖／擷取自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

Android用戶注意，先別更新YouTube！根據《9to5google》報導指出，國外不少Android用戶在更新完最新版本的YouTube之後，竟出現不少狀況，包含了被強制閃退，或是無法查看留言和資訊欄，有網友移除該App後又重新安裝，但依舊無解。針對此一狀況，外媒建議目前可以解決方式是升級到Beta版，或是下載舊版的 Apk，但可能都會有額外風險，或是暫時用手機的瀏覽器開啟 YouTube 網頁版來觀看，也是渡過系統不穩定的方法之一。

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YouTube App版本爆發災情，這次主要是針對Android用戶。國外論壇近兩周有不少用戶發現，Android 版本上的 YouTube App在更新最新版本後出現不少問題，包含了無法查看資訊欄，也不能留言，最嚴重的就是會直接閃退，引發民怨！

該狀況似乎不好解決，有人重新開關機或是移除App再安裝都無法獲得改善，目前無法得知是哪一個版本發生狀況，因此建議，如果現階段 YouTube 觀看是正常的安卓用戶，為了確保觀看的流暢，可以等之後App穩定後再更新會比較保險。

▲YouTube先前就曾針對「廣告攔截器」出招制裁，若用戶不移除廣告攔截器，YouTube將強制降速、延遲載入影片速度等，沒想到近期Google再度出招，不少網友抱怨網頁直接被卡死。（示意圖／取自unsplash）
▲YouTube App版更新後有閃退狀況，建議安卓用戶可以等系統穩定後再行更新。（示意圖／取自unsplash）
但若是系統已經自動更新，目前可以解決的方式有三種，一為升級Beta版，但有名額限制，同時系統穩定度如何也不得而知。第二種做法是下載舊版Apk，上述的兩種作法或許都可以解決，但用戶同樣需要承擔不少風險，而最保險的可能就是現階段先透夠手機的瀏覽器進入YouTube觀看了。

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