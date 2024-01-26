YouTube安卓版App爆「閃退」災情 針對受災戶提供「3解決」方案
Android用戶注意，先別更新YouTube！根據《9to5google》報導指出，國外不少Android用戶在更新完最新版本的YouTube之後，竟出現不少狀況，包含了被強制閃退，或是無法查看留言和資訊欄，有網友移除該App後又重新安裝，但依舊無解。針對此一狀況，外媒建議目前可以解決方式是升級到Beta版，或是下載舊版的 Apk，但可能都會有額外風險，或是暫時用手機的瀏覽器開啟 YouTube 網頁版來觀看，也是渡過系統不穩定的方法之一。
記者周淑萍/綜合報導
YouTube App版本爆發災情，這次主要是針對Android用戶。國外論壇近兩周有不少用戶發現，Android 版本上的 YouTube App在更新最新版本後出現不少問題，包含了無法查看資訊欄，也不能留言，最嚴重的就是會直接閃退，引發民怨！
該狀況似乎不好解決，有人重新開關機或是移除App再安裝都無法獲得改善，目前無法得知是哪一個版本發生狀況，因此建議，如果現階段 YouTube 觀看是正常的安卓用戶，為了確保觀看的流暢，可以等之後App穩定後再更新會比較保險。
但若是系統已經自動更新，目前可以解決的方式有三種，一為升級Beta版，但有名額限制，同時系統穩定度如何也不得而知。第二種做法是下載舊版Apk，上述的兩種作法或許都可以解決，但用戶同樣需要承擔不少風險，而最保險的可能就是現階段先透夠手機的瀏覽器進入YouTube觀看了。