轉骨方「補腎」居多　誤用反而長不高！中西醫聯合門診挺孩子發育

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，兒童及青少年有肥胖或過重問題者，約占1/3人口，其中除少部份為基因影響，但環境及生活習慣亦為肥胖成因，而高熱量、低營養的食品取得方便又低價，加上3C產品盛行，且運動量減少，形成致胖環境（obesogenic environment），一旦肥胖，便容易導致性早熟，使得骨板提早癒合，進而產生身高不足等發育異常。
蔡立平表示，類似病例只要前來生長門診，經詳細評估並給予適當治療，往往有不錯成果，例如小智（化名），原本是入學時最矮的男孩，經校方轉介至生長門診，確診為生長激素缺乏，隨後經過4年半的生長激素治療，最近的身高已由3個百分位的135公分增長到170公分，可和同學平起平坐。
另一個案為小燕（化名），10歲時初經來潮，身高僅143公分，預估成人身高只有149.5公分，經家長積極自費使用抑制生長板癒合的藥劑注射，同時搭配生長激素治療2年半後，最近的身高已達到153.5公分，預估成人身高為155.5公分。
某些家長認為兒童生長透過中醫的轉骨方也可補強，市面上也有許多轉骨方廣告，對此北市聯醫和平婦幼院區中醫科主治醫師蔡佩怡說，轉骨方藥常以補腎為主，但藥材可能過於溫燥，未必適合所有人，若過早服用，恐導致性早熟，因此建議家長前往醫院或診所，由合格的中醫師辨證後再進行開藥，不要購買來路不明的轉骨方。
蔡佩怡指出，中醫調理長高雖以補脾腎為主，但仍須依個人體質辨證論治，隨證加減，例如青少年在青春期課業壓力大，因此可酌加疏肝解鬱的中藥，若本身胃口不佳，則可酌加山楂、麥芽等開胃健脾藥方。
為提升下一代優質成長，北市聯醫將從2024年1月31日起，於每週三下午在和平院區開啟「兒童生長發育聯合門診」，由西醫師蔡立平、中醫師蔡佩怡，及營養師黃彥綾共同開診，透過中西醫共同診治，依不同體質及診斷尋求最適當的科學性治療，也可節省民眾就醫時間，即起開放網路預約，提供有需求的家庭參考。