名家論壇》韋安／侯友宜能解決問題　白宮內外希望他當選！？

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祈凱立更指出，白宮內外有些人默默希望國民黨獲勝，因為至少北京會與國民黨對話。再具體解讀一下 ，就是美國官方的一些人，甚至學界智庫人士（白宮內外）心裡是更希望侯友宜當選。
今年11月的美國總統大選，拜登的民主黨政府，當然不希望兩岸出現「意外」。在面臨俄烏戰爭、以哈衝突，美方不願意和有充分的實力，去掌控可能成為第三個衝突源，台海危機失控風險。
那麼，「白宮內外」有些人默默希望國民黨獲勝和侯友宜獲勝？
警察出身的侯友宜，令人意想不到地，能與美國官方人員，建立密切和相互信任的關係。侯與AIT住台處長孫曉雅互動密切，可能是與孫處長，公開或私下互動最多的台灣縣市長。
AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger），去年就任新職後。6初初，羅森伯格來台，拜訪藍綠白三黨總統侯選人，第一位見得就是侯友宜。
侯外在誠懇、穩重、謙虛；內在有戰略定力，和睿智的大局意識及眼光，又能堅守中華民國的原則和底線。給羅森伯格這位負責台灣事務的，美對台最高官員，留下深刻全面的印象。
羅森伯格是美國資深外交官、前國安會官員。曾擔任2016年希拉蕊任美國務卿團隊的外交政策顧問，美國副國務卿安東尼·布林肯的幕僚長。美國國務院中國辦公室雙邊政治組長、國安會中國及台灣事務資深主任。她有豐富的外界歷練，和對台海兩岸問題的職業經驗。
去年九月侯友宜訪美前，羅森伯格曾與侯視訊聯繫1、2小時，不僅交流而且為行程做細緻的安排。侯友宜抵達華府，當地僑團舉辦盛大歡迎僑宴。羅森伯格以AIT主席身份，全場與侯同桌陪同。
台灣總統候選人，去美國其實是接受最嚴格的資格檢驗。侯友宜訪美是「硬碰硬」，展現自身的準備和實力。侯的兩岸、國防、台美關係的政策方針和論述，必須接受美方最高規格專業的檢驗。
訪美期間，侯友宜與美國頂尖政治智庫舉辦好幾場座談交流活動，如在布魯金斯研究院（Brookings Institution）、美國傳統基金會(The Heritage Foundation)發表演講。每次接受現場十幾二十位美方專家學者連番發問，涉及兩岸、國防、台美關係，和台灣政治、經貿、文化議題，而侯完全不需隨行台灣學者和黨內同志協助，獨立應對自如。並獲得卜睿哲、葛萊儀等，美權威學者公開肯定。
侯友宜繼在8月訪日後，再向美國官學界，闡述「接受符合中華民國憲法『九二共識』，反對台獨，反對一國兩制」路線方針。並提出配套的「3D國安戰略」，分別為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）、de-escalating（降低緊張、風險）。
美官方雖保持不（公開）介入台灣選舉立場，但對侯友宜冷靜客觀評價，應該高於其他2人。至今，美智庫學界或官方，從未有對侯的對手，賴清德、柯文哲有過較正面和肯定。
侯友宜誠信至上個人特質。和謙卑請益累積的國安領域的專業內涵，成為美方可信任、可預測、可期待的接受對象。
在7月初侯接受趙少康專訪，說出「接受符合中華民國憲法『九二共識』，反對台獨，反對一國兩制」。對岸官方很快表達「可接受」的態度。兩岸權威學者，也表示「雖不完全滿意」，但侯是唯一有具體政策方針，讓兩岸重新恢復對話交流的總統候選人。
美方多次公開呼籲，兩岸應該盡快開啟對話。美國學界和政界，應該比台灣人更曉得，開啟兩岸對話之門鑰匙，已經在侯友宜手上。可惜他沒選上，鑰匙帶回新北了，無用武之地。
祈凱立（Kharis Templeman）說，白宮內外有些人默默希望國民黨獲勝。就是因為，他們認定國民有經驗，加上侯友宜特殊性，才是可以為開啟兩岸對話，解決台灣首要問題的人。
白宮內外的有些人，他們相信這個個子不高，少言和異常沉穩的人（有點像對岸鄧小平），會是個能處理兩岸問題，維護台海穩定「合適總統」。再多磨礪也打不倒他，侯仍會朝認定的目標，以不同方式去努力。
不管選舉成敗，得票數多數，美國的職業外交家和智庫學者，沒有藍綠白心態，或職業、學歷歧視。他們客觀、理性、務實地研究發現，侯友宜是2024解決台海問題，解除危機最OK的人。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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